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Рубить или не рубить – спор соседей из-за орехового дерева решит Верховный суд Грузии
Рубить или не рубить – спор соседей из-за орехового дерева решит Верховный суд Грузии
По мнению истца, Ахалцихский районный и Тбилисский апелляционные суды приняли неверное решение и не обязали соседей срубить дерево 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Спор между соседями, возникший из-за орехового дерева в городе Ахалцихе на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети), рассмотрит Верховный суд, сообщает местное ИА "Самхретис карибдже". Истец Автандил Наскидашвили уже более двух лет просит своих соседей, семью Бегиашвили, срубить ореховое дерево, находящее у его гаража. По словам Наскидашвили, Ахалцихский районный и Тбилисский апелляционные суды приняли неверное решение и не обязали семью Бегиашвили срубить дерево. По его словам, поскольку крыша здания металлическая, опавшие листья вызывают ржавчину, а осенью на крышу падают плоды, звук которых проникает в помещения. "Есть опасность, что корни орехового дерева повредят фундамент здания", – сказал Наскидашвили. По его словам, Ахалцихский районный суд принял решение на основании ложного экспертного заключения. По словам семьи Бегишвили, ореховое дерево, о котором идет спор, было посажено в 1990-х годах, а Автандил Наскидашвили построил здание в 2004 году без разрешения на строительство рядом с посаженным деревом на законном расстоянии. Кроме того, здание было построено в нескольких метрах от дома в собственности семьи Бегишвили. Сам Наскидашвили отрицает этот факт. По его словам, имеющиеся у него документы свидетельствуют об обратном.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилисский апелляционный суд, ахалцихский районный суд, ахалцихе, самцхе-джавахети
Рубить или не рубить – спор соседей из-за орехового дерева решит Верховный суд Грузии
21:44 10.12.2023 (обновлено: 23:42 10.12.2023)
По мнению истца, Ахалцихский районный и Тбилисский апелляционные суды приняли неверное решение и не обязали соседей срубить дерево
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Спор между соседями, возникший из-за орехового дерева в городе Ахалцихе на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети), рассмотрит Верховный суд, сообщает местное ИА "Самхретис карибдже".
Истец Автандил Наскидашвили уже более двух лет просит своих соседей, семью Бегиашвили, срубить ореховое дерево, находящее у его гаража.
По словам Наскидашвили, Ахалцихский районный и Тбилисский апелляционные суды приняли неверное решение и не обязали семью Бегиашвили срубить дерево.
"С северной стороны моего гаража у семьи Бегишвили растет ореховое дерево. Прошло 16 лет с момента постройки гаража, дерево выросло и покрыло треть крыши моего гаража и, вероятно, в будущем покроет всю ее, создавая этим опасность для моего здания", – рассказал Наскидашвили "Самхретис карибдже".
По его словам, поскольку крыша здания металлическая, опавшие листья вызывают ржавчину, а осенью на крышу падают плоды, звук которых проникает в помещения.
"Есть опасность, что корни орехового дерева повредят фундамент здания", – сказал Наскидашвили.
По его словам, Ахалцихский районный суд принял решение на основании ложного экспертного заключения.
По словам семьи Бегишвили, ореховое дерево, о котором идет спор, было посажено в 1990-х годах, а Автандил Наскидашвили построил здание в 2004 году без разрешения на строительство рядом с посаженным деревом на законном расстоянии. Кроме того, здание было построено в нескольких метрах от дома в собственности семьи Бегишвили.
"Если бы Наскишвили осуществил строительство с соблюдением строительных норм и разрешением на строительство, то здание не посягало бы на нашу собственность", – сказали в семье Бегишвили.
Сам Наскидашвили отрицает этот факт. По его словам, имеющиеся у него документы свидетельствуют об обратном.