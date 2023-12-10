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Школьницу похитили на окраине Тбилиси – СМИ

Школьницу похитили на окраине Тбилиси – СМИ

По словам очевидцев, в похищении участвовало несколько человек 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T16:27+0400

2023-12-10T16:27+0400

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происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. МВД Грузии разыскивает 16-летнюю жительницу тбилисского района Поничала на окраине столицы, которая, по словам очевидцев, была похищена из собственного дома, сообщает телекомпания "Формула". Инцидент произошел в субботу, 9 декабря. По словам очевидцев, в похищении участвовало несколько человек. Расследование ведется по статье "Незаконное лишение свободы". Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет тюрьмы. На опросе в полиции находятся члены семьи несовершеннолетней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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