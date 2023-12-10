https://sputnik-georgia.ru/20231210/spiker-parlamenta-gruzii-rasskazal-o-tom-chego-ozhidat-ot-predstoyaschikh-vyborov-2024-goda-284852661.html

Спикер парламента Грузии рассказал о том, чего ожидать от предстоящих выборов 2024 года

Спикер парламента Грузии рассказал о том, чего ожидать от предстоящих выборов 2024 года

В 2024 году у грузинского народа будет четкий выбор и возможность ответить на кукольный театр манипулирующей оппозиции, заявил спикер 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T14:15+0400

2023-12-10T14:15+0400

2023-12-10T14:22+0400

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шалва папуашвили

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грузинская мечта - демократическая грузия

михаил саакашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Основными конкурентами на предстоящих парламентских выборах 2024 года станут патриотическая сила в виде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и антигрузинская, антиевропейская коалиция с участием "Единого национальное движения" и его подразделений, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили СМИ. Парламентские выборы в октябре 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно последним исследованиям, лидерами соцопросов являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое национальное движение". По его словам, в 2024 году у грузинского народа будет четкий выбор и возможность ответить на кукольный театр манипулирующей оппозиции. "То, что мы видим на фланге оппозиции, это кукольный театр. Мы не видим того, кто на самом деле управляет этими куклами. Все остальные куклы, управляемые другой рукой, и эта рука не в Грузии. Частично ею управляет Михаил Саакашвили, который находится в Грузии, но находится в тюрьме и руководит из-за пределов страны", – сказал Папуашвили. По его словам, цель управляемой оппозиции – нанести ущерб национальным интересам Грузии, нанести ущерб интересам безопасности Грузии. По последним опросам, преодолеть проходной барьер на выборах 2024 года смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, парламентские выборы в грузии 2024