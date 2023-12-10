https://sputnik-georgia.ru/20231210/spiker-parlamenta-gruzii-rasskazal-o-tom-chego-ozhidat-ot-predstoyaschikh-vyborov-2024-goda-284852661.html
Спикер парламента Грузии рассказал о том, чего ожидать от предстоящих выборов 2024 года
Спикер парламента Грузии рассказал о том, чего ожидать от предстоящих выборов 2024 года
В 2024 году у грузинского народа будет четкий выбор и возможность ответить на кукольный театр манипулирующей оппозиции, заявил спикер 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T14:15+0400
2023-12-10T14:15+0400
2023-12-10T14:22+0400
грузия
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новости
шалва папуашвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
михаил саакашвили
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Основными конкурентами на предстоящих парламентских выборах 2024 года станут патриотическая сила в виде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и антигрузинская, антиевропейская коалиция с участием "Единого национальное движения" и его подразделений, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили СМИ. Парламентские выборы в октябре 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно последним исследованиям, лидерами соцопросов являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое национальное движение". По его словам, в 2024 году у грузинского народа будет четкий выбор и возможность ответить на кукольный театр манипулирующей оппозиции. "То, что мы видим на фланге оппозиции, это кукольный театр. Мы не видим того, кто на самом деле управляет этими куклами. Все остальные куклы, управляемые другой рукой, и эта рука не в Грузии. Частично ею управляет Михаил Саакашвили, который находится в Грузии, но находится в тюрьме и руководит из-за пределов страны", – сказал Папуашвили. По его словам, цель управляемой оппозиции – нанести ущерб национальным интересам Грузии, нанести ущерб интересам безопасности Грузии. По последним опросам, преодолеть проходной барьер на выборах 2024 года смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, парламентские выборы в грузии 2024
Спикер парламента Грузии рассказал о том, чего ожидать от предстоящих выборов 2024 года
14:15 10.12.2023 (обновлено: 14:22 10.12.2023)
В 2024 году у грузинского народа будет четкий выбор и возможность ответить на кукольный театр манипулирующей оппозиции, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Основными конкурентами на предстоящих парламентских выборах 2024 года станут патриотическая сила в виде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и антигрузинская, антиевропейская коалиция с участием "Единого национальное движения" и его подразделений, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили СМИ.
Парламентские выборы в октябре 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно последним исследованиям, лидерами соцопросов являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое национальное движение".
"На выборах 2024 года будут две силы. Это патриотическая сила в виде "Грузинской мечты", которая ведет Грузию в европейскую семью, и антигрузинская, антиевропейская коалиция с участием "Национального движения" и его подразделений", – заявил Папуашвили.
По его словам, в 2024 году у грузинского народа будет четкий выбор и возможность ответить на кукольный театр манипулирующей оппозиции.
"То, что мы видим на фланге оппозиции, это кукольный театр. Мы не видим того, кто на самом деле управляет этими куклами. Все остальные куклы, управляемые другой рукой, и эта рука не в Грузии. Частично ею управляет Михаил Саакашвили, который находится в Грузии, но находится в тюрьме и руководит из-за пределов страны", – сказал Папуашвили.
По его словам, цель управляемой оппозиции – нанести ущерб национальным интересам Грузии, нанести ущерб интересам безопасности Грузии.
"Это те же люди, которые хотели втянуть Грузию в войну, ввергнуть Грузию в экономический коллапс, поэтому эти усилия являются частью всего этого", – подчеркнул Папуашвили.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер на выборах 2024 года смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.