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В Египте проходят президентские выборы

В Египте проходят президентские выборы

Египетский избирком сообщил, что результаты первого тура президентских выборов будут официально объявлены 18 декабря 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах президента Египта открылись во всех провинциях страны в 9:00 по местному времени (11:00 тбс).Выборы будут проходить три дня – 10, 11 и 12 декабря. Участки будут закрываться в 21:00 (23:00 тбс). Возможность проголосовать имеют порядка 67 миллионов египтян. Во время выборов на территории страны будут работать 9 376 избирательных участков. Наблюдать за избирательным процессом будут 14 международных организаций, утверждены 220 международных наблюдателей.Выборы президента Египта за пределами страны состоялись 1-3 декабря. Голосование проходило в 137 избирательных участках в 121 стране.Египетский избирком сообщил, что результаты первого тура президентских выборов будут официально объявлены 18 декабря. Второй тур в случае необходимости состоится в январе 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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