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Ледяной рай в сердце Москвы: открытие ГУМ-катка на Красной площади
Ледяной рай в сердце Москвы: открытие ГУМ-катка на Красной площади
Знаменитый ГУМ-каток открылся на Красной площади. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки торжественного мероприятия 11.12.2023, Sputnik Грузия
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В прошедшее воскресенье олимпийская чемпионка Алина Загитова провела свой первый мастер-класс для жителей Москвы и гостей столицы на льду ГУМ-катка. По ее словам, увеличение интереса к мастер-классу проявляется не только в растущем числе желающих принять в нем участие, но и в полных трибунах на соревнованиях и шоу.ГУМ-каток открыт ежедневно с 09:00 до 23:30, и каждый сеанс длится один час.Посетителей ожидают бесплатные мастер-классы, проводимые известными российскими спортсменами.Отметим, что в программе этого сезона 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые проходят в период с 10 декабря по 25 февраля.Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, москва, алина загитова, sputnik

Ледяной рай в сердце Москвы: открытие ГУМ-катка на Красной площади

15:30 11.12.2023 (обновлено: 16:36 11.12.2023)
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НовостиTelegram
Знаменитый ГУМ-каток открылся на Красной площади. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки торжественного мероприятия
В прошедшее воскресенье олимпийская чемпионка Алина Загитова провела свой первый мастер-класс для жителей Москвы и гостей столицы на льду ГУМ-катка. По ее словам, увеличение интереса к мастер-классу проявляется не только в растущем числе желающих принять в нем участие, но и в полных трибунах на соревнованиях и шоу.
ГУМ-каток открыт ежедневно с 09:00 до 23:30, и каждый сеанс длится один час.
Посетителей ожидают бесплатные мастер-классы, проводимые известными российскими спортсменами.
Отметим, что в программе этого сезона 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые проходят в период с 10 декабря по 25 февраля.
Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер NAVKA.SHOW Татьяна Навка (в центре) на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер NAVKA.SHOW Татьяна Навка (в центре) на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер NAVKA.SHOW Татьяна Навка (в центре) на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Посетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

Посетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Посетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкНа открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
На открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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На открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкФрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
Фрагмент ледового шоу Вечера на хуторе на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.

Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве. - Sputnik Грузия
5/13
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЛюди на мастер-классе фигуристки Алины Загитовой по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.
Люди на мастер-классе фигуристки Алины Загитовой по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве - Sputnik Грузия
6/13
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Люди на мастер-классе фигуристки Алины Загитовой по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Телеведущая Алена Водонаева на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

Телеведущая Алена Водонаева на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. - Sputnik Грузия
7/13
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Телеведущая Алена Водонаева на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкФигуристка Анна Щербакова во время выступления на ледовом шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
Фигуристка Анна Щербакова во время выступления на ледовом шоу Вечера на хуторе на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Грузия
8/13
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Фигуристка Анна Щербакова во время выступления на ледовом шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМужчина на мастер-классе фигуристки Алины Загитовой по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.
Мужчина на мастер-классе фигуристки Алины Загитовой по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве - Sputnik Грузия
9/13
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Мужчина на мастер-классе фигуристки Алины Загитовой по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПосетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
Посетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Грузия
10/13
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Посетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкДевушка на мастер-классе фигуристки Алины Загитовой по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.
Девушка на мастер-классе фигуристки Алины Загитовой по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве. - Sputnik Грузия
11/13
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Девушка на мастер-классе фигуристки Алины Загитовой по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.

Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве. - Sputnik Грузия
12/13
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПосетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
Посетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Грузия
13/13
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Посетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
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