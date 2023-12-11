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Ледяной рай в сердце Москвы: открытие ГУМ-катка на Красной площади

Ледяной рай в сердце Москвы: открытие ГУМ-катка на Красной площади

Знаменитый ГУМ-каток открылся на Красной площади. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки торжественного мероприятия 11.12.2023, Sputnik Грузия

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В прошедшее воскресенье олимпийская чемпионка Алина Загитова провела свой первый мастер-класс для жителей Москвы и гостей столицы на льду ГУМ-катка. По ее словам, увеличение интереса к мастер-классу проявляется не только в растущем числе желающих принять в нем участие, но и в полных трибунах на соревнованиях и шоу.ГУМ-каток открыт ежедневно с 09:00 до 23:30, и каждый сеанс длится один час.Посетителей ожидают бесплатные мастер-классы, проводимые известными российскими спортсменами.Отметим, что в программе этого сезона 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые проходят в период с 10 декабря по 25 февраля.Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.

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