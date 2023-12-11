https://sputnik-georgia.ru/20231211/bazadze-uverenno-lidiruet-v-reytinge-mirovykh-sablistov-284871218.html

Базадзе уверенно лидирует в рейтинге мировых саблистов

Базадзе уверенно лидирует в рейтинге мировых саблистов

По итогам выступлений на турнирах грузинский фехтовальщик на 111 баллов опережает своего основного соперника – спортсмена из США 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T15:16+0400

2023-12-11T15:16+0400

2023-12-11T15:25+0400

спорт

грузия

новости

сандро базадзе

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24563/60/245636096_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8d7d517ac205841322a238c8b83ec205.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию, саблист Сандро Базадзе завершил год на первой строчке обновленного рейтинга фехтовальщиков, сообщает Международная федерация фехтования (FIE). С марта 2023 года Сандро Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов. По итогам выступлений на турнирах Базадзе набрал 284 очка и на 111 баллов опережает своего основного соперника – американца Эли Дершвица (173), на третьем месте венгр Арон Силадьи – 152 балла. В конце ноября Базадзе был признан Международной федерацией фехтования "Лучшим саблистом 2022/2023 годов". Базадзе в этом году выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. На счету грузинского саблиста несколько золотых медалей, завоеванных на этапах Кубка мира и Гран-при.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, сандро базадзе, тбилиси