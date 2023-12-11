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Базадзе уверенно лидирует в рейтинге мировых саблистов
Базадзе уверенно лидирует в рейтинге мировых саблистов
По итогам выступлений на турнирах грузинский фехтовальщик на 111 баллов опережает своего основного соперника – спортсмена из США 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T15:16+0400
2023-12-11T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию, саблист Сандро Базадзе завершил год на первой строчке обновленного рейтинга фехтовальщиков, сообщает Международная федерация фехтования (FIE). С марта 2023 года Сандро Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов. По итогам выступлений на турнирах Базадзе набрал 284 очка и на 111 баллов опережает своего основного соперника – американца Эли Дершвица (173), на третьем месте венгр Арон Силадьи – 152 балла. В конце ноября Базадзе был признан Международной федерацией фехтования "Лучшим саблистом 2022/2023 годов". Базадзе в этом году выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. На счету грузинского саблиста несколько золотых медалей, завоеванных на этапах Кубка мира и Гран-при.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сандро базадзе, тбилиси
спорт, грузия, новости, сандро базадзе, тбилиси
Базадзе уверенно лидирует в рейтинге мировых саблистов
15:16 11.12.2023 (обновлено: 15:25 11.12.2023)
По итогам выступлений на турнирах грузинский фехтовальщик на 111 баллов опережает своего основного соперника – спортсмена из США
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию, саблист Сандро Базадзе завершил год на первой строчке обновленного рейтинга фехтовальщиков, сообщает Международная федерация фехтования (FIE).
С марта 2023 года Сандро Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов.
По итогам выступлений на турнирах Базадзе набрал 284 очка и на 111 баллов опережает своего основного соперника – американца Эли Дершвица (173), на третьем месте венгр Арон Силадьи – 152 балла.
В конце ноября Базадзе был признан Международной федерацией фехтования "Лучшим саблистом 2022/2023 годов".
Базадзе в этом году выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. На счету грузинского саблиста несколько золотых медалей, завоеванных на этапах Кубка мира и Гран-при.