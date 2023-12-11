https://sputnik-georgia.ru/20231211/den-andreya-pervozvannogo-2023-molitvy-o-chem-prosyat-apostola-284880055.html

День Андрея Первозванного 2023: молитвы, о чем просят апостола

День Андрея Первозванного 2023: молитвы, о чем просят апостола

День Андрея Первозванного, первого из двенадцати апостолов Спасителя, который был свидетелем земной жизни, смерти и воскрешения Христа, православная церковь... 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T21:21+0400

2023-12-11T21:21+0400

2023-12-11T21:21+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23853/69/238536923_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_78e78f4e2e5597b119c106077840a65a.jpg

Почему апостола Андрея называют Первозванным, какие молитвы возносят святому и в чем он помогает, читайте в Sputnik Грузия. Почему Первозванный? Родился Андрей в семье рыбака в городе Вифсаиде (Галилея). Впоследствии вместе со своим братом Симоном он жил в Капернауме, где братья ловлей рыбы добывали средства к существованию. Андрей был очень набожным с юных лет и стал со временем учеником Иоанна Крестителя. Его прозвали Первозванным, потому что Андрей первым последовал за Спасителем, когда Креститель на реке Иордан указал Андрею и Иоанну Богослову на Христа, назвав Иисуса Агнцем Божьим, и свидетельствовал о Нем как о Мессии. Позже Андрей привел к Учителю своего старшего брата Симона, названного Спасителем Петром. Первозванный после сошествия на апостолов Духа Святого проповедовал Христово учение в Малой Азии, Македонии, Фракии, на черноморском побережье, Крыму, где создавал христианские церкви и ставил епископов. Начало христианской проповеди в Грузии также связано с Андреем Первозванным. Как повествует предание, Грузия по жребию досталась в удел Божьей Матери, однако по воле Божественного Сына Богородица осталась в Иерусалиме, а вместо нее в Грузию прибыл Андрей Первозванный. Святым-покровителем Андрея Первозванного считают во многих странах, в том числе России, Украине, Шотландии, Греции и Румынии. Патры (Греция) стал последним городом, где апостол Андрей проповедовал и обратил многих в христианство. Святого распяли на кресте особой формы – в виде римской цифры "X", примерно в 62-м, который по сей день называют Андреевским. Еще при жизни Андрей Первозванный совершил множество чудес – по молитвам апостола слепые прозревали, мертвые оживали и так далее. Помогает святой людям и после смерти – по молитвам к апостолу Андрею по сей день происходят различные чудеса. В чем помогает Андрей Первозванный помогает решать различные проблемы. В частности, молитва перед иконой апостола, который проповедовал семейные ценности, помогает создать семью и способствует длительным, гармоничным отношениям. Молитва апостолу помогает исцелиться от различных заболеваний, а также укрепляет в вере и защищает от врагов. Молитва Первозванному помогает в путешествии и от стихийных бедствий. Святой покровительствует морякам и рыбакам, поэтому в семьях, где живут люди морских профессий, возносят молитвы Первозванному и просят апостола о защите. Молитвы Молитва первая Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея ко Христу обращение. Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие ко гласу Господа, оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих сих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. Молитва о замужестве О, Всеблагой Святой Апостол Андрей, Первозванный я знаю, что счастье великое семейное мое зависит от того, чтобы я возлюбила Господа всей душей и всем сердцем своим, а также в том, чтобы всегда и везде исполняла во всем волю Всевышнего. Так управляй же Господи моими делами и поступками, а я с радостью подчинюсь. Я хочу угождать только Тебе, так как Ты единственный Создатель всего земного. Дай силы мне не проявить гордость и самолюбие, пусть разум присутствует всегда в моих поступках, а скромность и целомудрие станут моими украшениями. Праздность, которая порождает пороки, да будет мне противна. Наставь меня Господи на праведный путь, даруй мне охоту трудолюбию и благослови меня на труд во благо. Повелевает закон Божий всем людям на земле жить в честном супружестве. Так прошу тебя Господи, приведи ко мне моего суженого. Не для вожделения моего, а для исполнения своего жизненного предназначения. Ты Всевышний сам указываешь, что негоже людям жизнь земную проводить в одиночестве. Жена дана человеку в помощницы, благословил ты семью, чтобы народ мог расти и множиться да землю населять. Святой Андрей Первозванный, услышь мою молитву смиренную возносимую из глубины девичьего сердца. Дай мне для жизни счастливой супруга честного и благочестивого. Помоги создать с ним семью счастливую и крепкую. Чтобы мы с ним в согласии и любви жили и Бога Милосердного и Тебя восхваляли. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников