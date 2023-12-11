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Это ложь! – мэрия Тбилиси опровергла информацию о продлении работ на проспекте Церетели
Это ложь! – мэрия Тбилиси опровергла информацию о продлении работ на проспекте Церетели
Масштабный ремонт на проспекте Церетели завершится в конце января 2024 года, как и было запланировано, отметили в мэрии 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла распространившуюся информацию о якобы продлении срока завершения ремонтных работ на проспекте Церетели на три месяца – до апреля 2024 года. НПО "Детектор растрат" и движение "Мой город меня убивает" распространили информацию о том, что работы на проспекте Церетели не завершатся согласно плану в январе 2024 года, а будут продлены на три месяца.По информации городских властей, мэрия Тбилиси не изменила сроки реализации проекта, масштабный ремонт проспекта Церетели завершится в заранее оговоренные сроки – в конце января 2024 года. В Дидубийском районе идет полное восстановление проспекта Церетели. Масштабные ремонтные работы начались в апреле 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Это ложь! – мэрия Тбилиси опровергла информацию о продлении работ на проспекте Церетели
17:16 11.12.2023 (обновлено: 17:23 11.12.2023)
Масштабный ремонт на проспекте Церетели завершится в конце января 2024 года, как и было запланировано, отметили в мэрии
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла распространившуюся информацию о якобы продлении срока завершения ремонтных работ на проспекте Церетели на три месяца – до апреля 2024 года.
НПО "Детектор растрат" и движение "Мой город меня убивает" распространили информацию о том, что работы на проспекте Церетели не завершатся согласно плану в январе 2024 года, а будут продлены на три месяца.
"Хотим отреагировать на дезинформацию, распространенную неправительственной организацией "Детектор растрат" и движением "Мой город меня убивает", будто срок завершения реабилитации проспекта Церетели был изменен и продлен на три месяца. Указанная информация является полной ложью, призванной дискредитировать мэрию Тбилиси и ввести общество в заблуждение", – говорится в заявлении мэрии.
По информации городских властей, мэрия Тбилиси не изменила сроки реализации проекта, масштабный ремонт проспекта Церетели завершится в заранее оговоренные сроки – в конце января 2024 года.
В Дидубийском районе идет полное восстановление проспекта Церетели. Масштабные ремонтные работы начались в апреле 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн).