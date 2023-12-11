https://sputnik-georgia.ru/20231211/eto-lozh---meriya-tbilisi-oprovergla-informatsiyu-o-prodlenii-rabot-na-prospekte-tsereteli-284876871.html

Это ложь! – мэрия Тбилиси опровергла информацию о продлении работ на проспекте Церетели

Это ложь! – мэрия Тбилиси опровергла информацию о продлении работ на проспекте Церетели

Масштабный ремонт на проспекте Церетели завершится в конце января 2024 года, как и было запланировано, отметили в мэрии 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла распространившуюся информацию о якобы продлении срока завершения ремонтных работ на проспекте Церетели на три месяца – до апреля 2024 года. НПО "Детектор растрат" и движение "Мой город меня убивает" распространили информацию о том, что работы на проспекте Церетели не завершатся согласно плану в январе 2024 года, а будут продлены на три месяца.По информации городских властей, мэрия Тбилиси не изменила сроки реализации проекта, масштабный ремонт проспекта Церетели завершится в заранее оговоренные сроки – в конце января 2024 года. В Дидубийском районе идет полное восстановление проспекта Церетели. Масштабные ремонтные работы начались в апреле 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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