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Госминистр Грузии по примирению выступит в парламенте 15 декабря
Госминистр Грузии по примирению выступит в парламенте 15 декабря
Госминистр в ходе сессии представит отчет о проделанной работе, после чего ответит на вопросы депутатов 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T18:38+0400
2023-12-11T18:38+0400
2023-12-11T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Госминистр по примирению и гражданскому равноправию выступит перед депутатами парламента Грузии в рамках министерского часа 15 декабря, сообщает пресс-служба законодательного органа. Госминистр в ходе сессии представит отчет о проделанной работе, после чего ответит на вопросы депутатов. Выступление Ахвледиани внесено в повестку дня работы парламента на текущей неделе. Тея Ахвледиани была назначена на должность госминистра по примирению и гражданскому равноправию в августе 2020 года. Она сменила на посту Кетеван Цихелашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, парламент грузии
Госминистр Грузии по примирению выступит в парламенте 15 декабря
Госминистр в ходе сессии представит отчет о проделанной работе, после чего ответит на вопросы депутатов
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Госминистр по примирению и гражданскому равноправию выступит перед депутатами парламента Грузии в рамках министерского часа 15 декабря, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Госминистр в ходе сессии представит отчет о проделанной работе, после чего ответит на вопросы депутатов.
Выступление Ахвледиани внесено в повестку дня работы парламента на текущей неделе.
Тея Ахвледиани была назначена на должность госминистра по примирению и гражданскому равноправию в августе 2020 года. Она сменила на посту Кетеван Цихелашвили.