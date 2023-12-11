https://sputnik-georgia.ru/20231211/gosministr-gruzii-po-primireniyu-vystupit-v-parlamente-15-dekabrya-284878616.html

Госминистр Грузии по примирению выступит в парламенте 15 декабря

Госминистр Грузии по примирению выступит в парламенте 15 декабря

Госминистр в ходе сессии представит отчет о проделанной работе, после чего ответит на вопросы депутатов 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Госминистр по примирению и гражданскому равноправию выступит перед депутатами парламента Грузии в рамках министерского часа 15 декабря, сообщает пресс-служба законодательного органа. Госминистр в ходе сессии представит отчет о проделанной работе, после чего ответит на вопросы депутатов. Выступление Ахвледиани внесено в повестку дня работы парламента на текущей неделе. Тея Ахвледиани была назначена на должность госминистра по примирению и гражданскому равноправию в августе 2020 года. Она сменила на посту Кетеван Цихелашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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