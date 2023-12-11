https://sputnik-georgia.ru/20231211/gruzinskaya-mechta-pobedit-na-vyborakh-2024-goda-s-bolshim-preimuschestvom--deputat-284878094.html

"Грузинская мечта" победит на выборах 2024 года с большим преимуществом – депутат

"Грузинская мечта" победит на выборах 2024 года с большим преимуществом – депутат

Большинство населения Грузии положительно оценивает работу правительства, говорится в новом исследовании общественного мнения 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T18:10+0400

2023-12-11T18:10+0400

2023-12-11T18:20+0400

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дмитрий хундадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сможет одержать победу на предстоящих парламентских выборах 2024 года с большим преимуществом, и подтверждением этому являются результаты исследования общественного мнения американской неправительственной организации, написал на своей странице в соцсети депутат от общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Согласно результатам исследования, на вопрос "Какая из партий наиболее близка вам?" 19% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", лишь 4% – крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". Не придерживаются взглядов ни одной из партий 47% респондентов. При этом большинство населения Грузии (54%) положительно оценивает работу правительства, и только чуть более трети опрошенных (38%) ей недовольны. Что касается партийных рейтингов, то, по словам Хундадзе, до парламентских выборов еще много времени, и эти цифры будут много раз меняться. Несмотря на то, что существуют определенные критические взгляды на исследования, проводимые международными организациями, в этом исследовании, по словам Хундадзе, есть много важных фактов. Сама американская организация сообщает, что в Грузии наблюдается положительная динамика и люди правильно ее оценивают, добавил он. Опрос был проведен в период с 14 октября по 4 ноября 2023 года – почти за год до парламентских выборов в стране. Исследователи опросили более 2 тысяч респондентов. Погрешность опроса, как утверждают исследователи, составила +/- 2,2%. "Сила народа" известна критикой действий США и других партнеров Запада. Она была создана в августе 2022 года депутатами, которые покинули правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", при этом политическая группа "Силы народа" на сегодняшний день активно сотрудничает с правящей партией в составе парламентского большинства.В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер на выборах 2024 года смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, дмитрий хундадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024