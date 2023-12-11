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Когда закроется осенняя сессия парламента Грузии?
Когда закроется осенняя сессия парламента Грузии?
Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T19:12+0400
2023-12-11T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек— Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии закроется к концу текущей недели – 15 декабря. Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается гимном в третью пятницу декабря. По имеющейся на данный момент информации, созыв внеочередных заседаний не планируется. Законодательный орган Грузии возобновит работу 6 февраля 2024 года. Согласно закону, весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, парламент грузии, осенняя сессия парламента
грузия, политика, новости, парламент грузии, осенняя сессия парламента
Когда закроется осенняя сессия парламента Грузии?
Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря
ТБИЛИСИ, 11 дек— Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии закроется к концу текущей недели – 15 декабря.
Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается гимном в третью пятницу декабря.
По имеющейся на данный момент информации, созыв внеочередных заседаний не планируется.
Законодательный орган Грузии возобновит работу 6 февраля 2024 года. Согласно закону, весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.