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https://sputnik-georgia.ru/20231211/kogda-zakroetsya-osennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii-284878958.html
Когда закроется осенняя сессия парламента Грузии?
Когда закроется осенняя сессия парламента Грузии?
Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T19:12+0400
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грузия
политика
новости
парламент грузии
осенняя сессия парламента
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ТБИЛИСИ, 11 дек— Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии закроется к концу текущей недели – 15 декабря. Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается гимном в третью пятницу декабря. По имеющейся на данный момент информации, созыв внеочередных заседаний не планируется. Законодательный орган Грузии возобновит работу 6 февраля 2024 года. Согласно закону, весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, парламент грузии, осенняя сессия парламента
грузия, политика, новости, парламент грузии, осенняя сессия парламента

Когда закроется осенняя сессия парламента Грузии?

19:12 11.12.2023
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря
ТБИЛИСИ, 11 дек— Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии закроется к концу текущей недели – 15 декабря.
Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается гимном в третью пятницу декабря.
По имеющейся на данный момент информации, созыв внеочередных заседаний не планируется.
Законодательный орган Грузии возобновит работу 6 февраля 2024 года. Согласно закону, весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.
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