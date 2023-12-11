https://sputnik-georgia.ru/20231211/kogda-zakroetsya-osennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii-284878958.html

Когда закроется осенняя сессия парламента Грузии?

Когда закроется осенняя сессия парламента Грузии?

Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря 11.12.2023, Sputnik Грузия

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осенняя сессия парламента

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ТБИЛИСИ, 11 дек— Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии закроется к концу текущей недели – 15 декабря. Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается гимном в третью пятницу декабря. По имеющейся на данный момент информации, созыв внеочередных заседаний не планируется. Законодательный орган Грузии возобновит работу 6 февраля 2024 года. Согласно закону, весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, парламент грузии, осенняя сессия парламента