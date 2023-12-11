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Корь: симптомы и осложнения

Корь: симптомы и осложнения

Число смертей от кори по всему миру увеличилось на 43% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в частности, из-за снижения уровня вакцинации, говорится в... 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T20:20+0400

2023-12-11T20:20+0400

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В Грузии в 2018-2019 годах бушевала эпидемия кори. Только с начала 2019 года корь была диагностирована у около 4 тысяч жителей Грузии, в то время как нормой считается 10 случаев заболевания в год. Из них два случая завершились летальным исходом.Оба летальных случая зафиксированы среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори. Вероятность того, что вакцинированные дети не подхватят корь, – 99%.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.В Грузии детей от кори прививают два раза – в возрасте одного года и в пять лет. Ребенок, который идет в школу, по идее, должен быть вакцинирован два раза. По данным Всемирной организации здравоохранения, за период с 2000 по 2017 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%.В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете о симптомах и осложнениях кори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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