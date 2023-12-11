https://sputnik-georgia.ru/20231211/kvaratskheliya-mozhet-propustit-vazhnyy-match-protiv-bragi-iz-za-grippa-284867748.html

Кварацхелия может пропустить важный матч против "Браги" из-за гриппа

Кварацхелия может пропустить важный матч против "Браги" из-за гриппа

Игра итальянкого "Наполи" с португальским клубом "Брага" состоится 12 декабря 11.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия может пропустить предстоящий матч против "Браги" группового этапа Лиги чемпионов УЕФА за выход в 1/8 турнира из-за гриппа, сообщает издание Football-Italia. Для того, чтобы выйти из группы на втором месте следом за мадридским "Реалом", "Наполи" главное не проиграть сопернику домашний матч. Начало игры 12 декабря в 23:45 по тбилисскому времени. Под вопросом участие в матче поругальского защитника Марио Руи, который тренируется индивидуально. Минимум до января 2024 года не сможет помочь команде из-за травмы колена левый защитник Матиас Оливера. Перед шестым туром группового этапа ЛЧ у "Наполи" в группе С семь очков. Клуб занимает вторую сточку. На первой – мадридский "Реал", который выиграл все пять встреч. "Брага" отстает от неаполитанцев на три очка. Замыкает турнирную таблицу в группе С берлинский "Унион" , у которого две ничьи в матчах с "Наполи" и "Брагой".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, спорт, в мире, хвича кварацхелия, уефа, клуб "наполи"