https://sputnik-georgia.ru/20231211/kvaratskheliya-mozhet-propustit-vazhnyy-match-protiv-bragi-iz-za-grippa-284867748.html
Кварацхелия может пропустить важный матч против "Браги" из-за гриппа
Кварацхелия может пропустить важный матч против "Браги" из-за гриппа
Игра итальянкого "Наполи" с португальским клубом "Брага" состоится 12 декабря 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T12:34+0400
2023-12-11T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия может пропустить предстоящий матч против "Браги" группового этапа Лиги чемпионов УЕФА за выход в 1/8 турнира из-за гриппа, сообщает издание Football-Italia. Для того, чтобы выйти из группы на втором месте следом за мадридским "Реалом", "Наполи" главное не проиграть сопернику домашний матч. Начало игры 12 декабря в 23:45 по тбилисскому времени. Под вопросом участие в матче поругальского защитника Марио Руи, который тренируется индивидуально. Минимум до января 2024 года не сможет помочь команде из-за травмы колена левый защитник Матиас Оливера. Перед шестым туром группового этапа ЛЧ у "Наполи" в группе С семь очков. Клуб занимает вторую сточку. На первой – мадридский "Реал", который выиграл все пять встреч. "Брага" отстает от неаполитанцев на три очка. Замыкает турнирную таблицу в группе С берлинский "Унион" , у которого две ничьи в матчах с "Наполи" и "Брагой".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, спорт, в мире, хвича кварацхелия, уефа, клуб "наполи"
новости, спорт, в мире, хвича кварацхелия, уефа, клуб "наполи"
Кварацхелия может пропустить важный матч против "Браги" из-за гриппа
12:34 11.12.2023 (обновлено: 13:13 11.12.2023)
Игра итальянкого "Наполи" с португальским клубом "Брага" состоится 12 декабря
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия может пропустить предстоящий матч против "Браги" группового этапа Лиги чемпионов УЕФА за выход в 1/8 турнира из-за гриппа, сообщает издание Football-Italia.
Для того, чтобы выйти из группы на втором месте следом за мадридским "Реалом", "Наполи" главное не проиграть сопернику домашний матч. Начало игры 12 декабря в 23:45 по тбилисскому времени.
"Тренеру "Наполи" Вальтеру Мадзарри предстоит преодолеть несколько проблем, поскольку Кварацхелия страдает от симптомов гриппа. Сегодня он не тренировался с командой, а просто занимался в зале", – пишет издание.
Под вопросом участие в матче поругальского защитника Марио Руи, который тренируется индивидуально. Минимум до января 2024 года не сможет помочь команде из-за травмы колена левый защитник Матиас Оливера.
Перед шестым туром группового этапа ЛЧ у "Наполи" в группе С семь очков. Клуб занимает вторую сточку. На первой – мадридский "Реал", который выиграл все пять встреч. "Брага" отстает от неаполитанцев на три очка. Замыкает турнирную таблицу в группе С берлинский "Унион" , у которого две ничьи в матчах с "Наполи" и "Брагой".