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Лидер правящей партии Грузии объяснил причину нападок оппозиции на Венгрию

Лидер правящей партии Грузии объяснил причину нападок оппозиции на Венгрию

Оппозиция не сделала ничего для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, отметил Ираклий Кобахидзе 11.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Венгрия является особым сторонником Грузии, а атака оппозиции на премьера Виктора Орбана объясняется лишь их намерением помешать стране продвинутся на пути евроинтеграции и получить статус кандидата на вступление в ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Грузинские оппозиционеры назвали премьера Венгрии Виктора Орбана, выступающего против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите, препятствием для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По их словам, Орбан – пророссийски настроенный политик, который шантажирует ЕС, и именно он является единственным союзником правящей партии Грузии "Грузинская мечта". По словам Кобахидзе, у Венгрии есть свое мнение относительно вопроса открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом, Кобахидзе выразил уверенность в том, что Венгрии и ЕС удастся достичь соглашения по этому вопросу. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, в мире, виктор орбан, ираклий кобахидзе, венгрия, украина, молдова, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз