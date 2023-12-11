https://sputnik-georgia.ru/20231211/narodnye-primety-na-paramonov-den-chto-nelzya-delat-12-dekabrya-284870951.html

Народные приметы на Парамонов день: что нельзя делать 12 декабря?

Народные приметы на Парамонов день: что нельзя делать 12 декабря?

Православная церковь 12 декабря поминает святого Парамона, а также 370 мучеников, пострадавших за Христову веру в 250 году 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T14:53+0400

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В народном календаре 12 декабря называют Парамонов день, или Парамон Зимоуказатель, с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать в Парамонов день и о народных приметах 12 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Парамонов день подметать веником пол – можно благополучие вымести из дома. Нельзя 12 декабря заниматься серьезными делами и заключать финансовые сделки – можно что-то важное упустить из виду. В Парамонов день злоупотреблять спиртным и курением нельзя – по приметам можно здоровье серьезно подорвать. Скупиться и отказывать в подаянии 12 декабря нельзя – это плохая примета, может покинуть удача. По народным приметам стричь в Парамонов день волосы, особенно детям, нельзя – можно состричь знания и укоротить жизнь. Нельзя 12 декабря есть мясные и молочные продукты, так как продолжается Рождественский пост. Народные приметы По народным приметам снегопад в Парамонов день указывает на предстоящую метель, а если 12 декабря небо на горизонте краснеет – значит подымится сильный ветер. Весь месяц предстоит ясная погода, если в Парамонов день хорошая погода, а если 12 декабря с утра пасмурно – по приметам всю неделю будет идти снег. Ожидается оттепель, если в Парамонов день расшумелся лес, а если сугробы появились на улице – это верная примета, указывающая, что урожай будет богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников

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