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Особый карантинный режим в Азербайджане продлен – граница с Грузией по-прежнему закрыта

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен – граница с Грузией по-прежнему закрыта

В настоящее время разрешен только въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств 11.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 2 апреля 2024 года, согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым, сообщает Sputnik Азербайджан.Срок действующего карантинного режима истекал 2 января 2024 года. Карантинный режим включает в себя, среди прочего, закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией.Правительство Азербайджана в марте 2023 года отменило ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом. Так, в республику был разрешен въезд воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:– при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других стран, постоянно проживающих в этих государствах, а также лиц без гражданства;– при посещении ряда мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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