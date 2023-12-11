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Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы

Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы

Из-за плохой погоды в большинстве стран-производителей урожай твердой пшеницы в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума 11.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Правительство России временно запретило экспортировать твердую пшеницу, сообщила пресс-служба кабинета министров."В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано", – говорится в заявлении.Нововведение будет действовать по 31 мая 2024 года. Как пояснили в правительстве, эта мера призвана обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную обстановку с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке.Документ предусматривает ряд исключений. Запрет не коснется:Помимо этого, в страны Евразийского экономического союза – Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан – твердую пшеницу можно поставлять по определенным квотам и при согласии Минсельхоза.Российское ведомство выступило с инициативой о запрете экспорта в начале ноября. В Минсельхозе подчеркнули, что из-за плохой погоды в большинстве стран-производителей урожай твердой пшеницы в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума. Исходя из этого, ограничение поставок необходимо для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон, отметили в ведомстве.В свою очередь отраслевые эксперты заявляли РИА Новости, что предложение временно закрыть экспорт вполне логично, учитывая Доктрину продовольственной безопасности, но на работу крупных поставщиков это не повлияет. Между тем высказывались и опасения из-за паузы в выращивании этой сельхозкультуры – твердые сорта не сильно востребованы на внутреннем рынке. Минсельхоз сообщал, что посевные площади под твердой пшеницей в текущем сельхозгоду планируется увеличить.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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