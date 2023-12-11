https://sputnik-georgia.ru/20231211/sneg-tuman-metel--pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-284880510.html

Снег, туман, метель – погода в Грузии ухудшится

Снег, туман, метель – погода в Грузии ухудшится

В высокогорных районах Восточной Грузии ожидается сильный снег, возможно, образуются лавины 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T22:28+0400

2023-12-11T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды с позднего вечера 11 декабря до второй половины 12 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации ведомства, в высокогорных районах Восточной Грузии ожидается сильный снег, возможно, образуются лавины. Синоптики также прогнозируют туман и метель. На отдельных участках автомобильных дорог Грузии, возможно, будут введены ограничения на передвижение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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