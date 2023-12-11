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Снег, туман, метель – погода в Грузии ухудшится
Снег, туман, метель – погода в Грузии ухудшится
В высокогорных районах Восточной Грузии ожидается сильный снег, возможно, образуются лавины 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T22:28+0400
2023-12-11T22:28+0400
2023-12-11T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды с позднего вечера 11 декабря до второй половины 12 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации ведомства, в высокогорных районах Восточной Грузии ожидается сильный снег, возможно, образуются лавины. Синоптики также прогнозируют туман и метель. На отдельных участках автомобильных дорог Грузии, возможно, будут введены ограничения на передвижение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Снег, туман, метель – погода в Грузии ухудшится
В высокогорных районах Восточной Грузии ожидается сильный снег, возможно, образуются лавины
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды с позднего вечера 11 декабря до второй половины 12 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации ведомства, в высокогорных районах Восточной Грузии ожидается сильный снег, возможно, образуются лавины. Синоптики также прогнозируют туман и метель.
На отдельных участках автомобильных дорог Грузии, возможно, будут введены ограничения на передвижение.