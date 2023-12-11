https://sputnik-georgia.ru/20231211/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-11-do-17-dekabrya-284860911.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 декабря

Температура воздуха на этой неделе прогреется максимум до +13 градусов 11.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют небольшие осадки в виде дождя, однако местами в столице ожидается ясная и солнечная погода. В понедельник, 11 декабря, в столице с утра преимущественно ясно, а вечером и ночью будет облачно. Максимальная температура воздуха составит плюс 11 градусов тепла. Скорость ветра 2 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. Во вторник, 12 декабря, в Тбилиси ожидается облачная погода и кратковременные осадки. Восход солнца будет в 08:17. Минимальная температура воздуха ночью понизиться до плюс 5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла. Скорость ветра 1 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В среду, 13 декабря, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 08:18. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В четверг, 14 декабря, в Тбилиси будет преимущественно облачно, но без осадков. Восход солнца будет в 08:19. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 4 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 11 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В пятницу, 15 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 08:20. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов, а днем прогреется до 10 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В субботу, 16 декабря, днем в столице будет облачно, однако во второй половине дня погода будет ясной. Восход солнца будет в 08:20. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31. В воскресенье, 17 декабря, в Тбилиси утром будет ясно, однако после полудня погода постепенно ухудшится и будет преимущественно облачно, а вечером и ночью ожидается небольшой дождь. Восход солнца будет в 08:21. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем поднимется максимум до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси