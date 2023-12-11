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Турция увеличила стоимость недвижимости для гражданства

Турция увеличила стоимость недвижимости для гражданства

Турция намерена усложнить получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе 11.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Власти Турции намерены повысить минимальную стоимость недвижимости для получения иностранцами гражданства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Управлении по делам гражданства.Согласно новым правилам, минимальная сумма, необходимая для получения гражданства при покупке жилья, повысится до $600 тыс. с нынешних $400 тыс. Ожидается, что изменения вступят в силу в 2024 году.Стоит отметить, что среди лидеров по закупкам недвижимости в Турции числятся выходцы из России, Ирака, Сирии, Афганистана и Ирана. При этом, по данным Бюро статистики Турции (TUIK) за октябрь, иностранцы приобрели 2 535 объектов недвижимости, что близко к показателю апреля, установившему минимум с июня 2021 года. Наиболее популярны у иностранцев Анталья, Стамбул и Мерсин. Россияне 19-й месяц подряд лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции – в октябре они купили 713 объектов.В июле текущего года стало известно, что Турция намерена усложнить получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе.Издание со ссылкой на диписточники отмечает, что, получив турецкое гражданство, мигранты часто едут дальше, в ту же в Европу. При сотрудничестве ЕС и Турции поток мигрантов можно будет сделать контролируемым.По данным МВД Турции, около 5 млн мигрантов сегодня проживает в стране. Запланированы операции по борьбе с нелегальными мигрантами в Турции.Отметим, что в прошлом году группа оппозиционных политиков внесла в парламент страны предложение с требованием запретить продажу недвижимости иностранцам, по крайней мере, временно. По словам одного из политиков, Мехмета Гузельмансура, продажи способствуют росту цен на жилье.Отметим, годовая инфляция в Турции по итогам ноября составила 61,98%. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инфляция в Турции останется высокой до июня 2024 года, после этого начнется ее быстрое снижение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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