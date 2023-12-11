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Турция увеличила стоимость недвижимости для гражданства
Турция увеличила стоимость недвижимости для гражданства
Турция намерена усложнить получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T21:57+0400
2023-12-11T21:57+0400
2023-12-11T22:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Власти Турции намерены повысить минимальную стоимость недвижимости для получения иностранцами гражданства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Управлении по делам гражданства.Согласно новым правилам, минимальная сумма, необходимая для получения гражданства при покупке жилья, повысится до $600 тыс. с нынешних $400 тыс. Ожидается, что изменения вступят в силу в 2024 году.Стоит отметить, что среди лидеров по закупкам недвижимости в Турции числятся выходцы из России, Ирака, Сирии, Афганистана и Ирана. При этом, по данным Бюро статистики Турции (TUIK) за октябрь, иностранцы приобрели 2 535 объектов недвижимости, что близко к показателю апреля, установившему минимум с июня 2021 года. Наиболее популярны у иностранцев Анталья, Стамбул и Мерсин. Россияне 19-й месяц подряд лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции – в октябре они купили 713 объектов.В июле текущего года стало известно, что Турция намерена усложнить получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе.Издание со ссылкой на диписточники отмечает, что, получив турецкое гражданство, мигранты часто едут дальше, в ту же в Европу. При сотрудничестве ЕС и Турции поток мигрантов можно будет сделать контролируемым.По данным МВД Турции, около 5 млн мигрантов сегодня проживает в стране. Запланированы операции по борьбе с нелегальными мигрантами в Турции.Отметим, что в прошлом году группа оппозиционных политиков внесла в парламент страны предложение с требованием запретить продажу недвижимости иностранцам, по крайней мере, временно. По словам одного из политиков, Мехмета Гузельмансура, продажи способствуют росту цен на жилье.Отметим, годовая инфляция в Турции по итогам ноября составила 61,98%. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инфляция в Турции останется высокой до июня 2024 года, после этого начнется ее быстрое снижение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, турция
в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, турция
Турция увеличила стоимость недвижимости для гражданства
21:57 11.12.2023 (обновлено: 22:07 11.12.2023)
Турция намерена усложнить получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Власти Турции намерены повысить минимальную стоимость недвижимости для получения иностранцами гражданства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Управлении по делам гражданства.
Согласно новым правилам, минимальная сумма, необходимая для получения гражданства при покупке жилья, повысится до $600 тыс. с нынешних $400 тыс. Ожидается, что изменения вступят в силу в 2024 году.
Отметим, что с 16 октября турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство в стране по владению ею до $200 тыс. вместо прежних $50 тыс. в небольших городах и $75 тыс. в мегаполисах.
Стоит отметить, что среди лидеров по закупкам недвижимости в Турции числятся выходцы из России, Ирака, Сирии, Афганистана и Ирана. При этом, по данным Бюро статистики Турции (TUIK) за октябрь, иностранцы приобрели 2 535 объектов недвижимости, что близко к показателю апреля, установившему минимум с июня 2021 года. Наиболее популярны у иностранцев Анталья, Стамбул и Мерсин. Россияне 19-й месяц подряд лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции – в октябре они купили 713 объектов.
В июле текущего года стало известно, что Турция намерена усложнить получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе.
"В иммиграционной политике Турции, которая является одним из важнейших вопросов, планируется сделать новый шаг. В связи с этим проводятся исследования, направленные на усложнение предоставления турецкого гражданства лицам, ищущим убежища, особенно сирийцам. Иными словами, отныне Турция будет более тщательно подходить к предоставлению гражданства лицам, ищущим убежища", – сообщает газета Hurriyet.
Издание со ссылкой на диписточники отмечает, что, получив турецкое гражданство, мигранты часто едут дальше, в ту же в Европу. При сотрудничестве ЕС и Турции поток мигрантов можно будет сделать контролируемым.
По данным МВД Турции, около 5 млн мигрантов сегодня проживает в стране. Запланированы операции по борьбе с нелегальными мигрантами в Турции.
Отметим, что в прошлом году группа оппозиционных политиков внесла в парламент страны предложение с требованием запретить продажу недвижимости иностранцам, по крайней мере, временно. По словам одного из политиков, Мехмета Гузельмансура, продажи способствуют росту цен на жилье.
Отметим, годовая инфляция в Турции по итогам ноября составила 61,98%. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инфляция в Турции останется высокой до июня 2024 года, после этого начнется ее быстрое снижение.