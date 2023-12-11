https://sputnik-georgia.ru/20231211/voennyy-letchik-popov-ob-obnovlnnom-su-57-f-16-dlya-kieva-i-bume-aviaproma-rossii-284861437.html
Военный летчик Попов об обновленном Су-57, F-16 для Киева и буме авиапрома России
Военный летчик Попов об обновленном Су-57, F-16 для Киева и буме авиапрома России
Военный летчик Владимир Попов раскрыл секреты авиационной техники 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T11:05+0400
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Чем новые версии истребителя Су-57 отличаются от первых образцов? Как российские инженеры модернизируют беспилотники "Герань-2"? Почему Украине не стоит ждать истребителей F-16? Как СВО сказывается на авиапромышленности? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов.
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мультимедиа, видео, россия, киев, украина, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, киев, украина, в мире, видео
Военный летчик Попов об обновленном Су-57, F-16 для Киева и буме авиапрома России
11:05 11.12.2023 (обновлено: 11:35 11.12.2023)
Военный летчик Владимир Попов раскрыл секреты авиационной техники
Чем новые версии истребителя Су-57 отличаются от первых образцов? Как российские инженеры модернизируют беспилотники "Герань-2"? Почему Украине не стоит ждать истребителей F-16? Как СВО сказывается на авиапромышленности?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов.