https://sputnik-georgia.ru/20231211/voennyy-letchik-popov-ob-obnovlnnom-su-57-f-16-dlya-kieva-i-bume-aviaproma-rossii-284861437.html

Военный летчик Попов об обновленном Су-57, F-16 для Киева и буме авиапрома России

Военный летчик Попов об обновленном Су-57, F-16 для Киева и буме авиапрома России

Военный летчик Владимир Попов раскрыл секреты авиационной техники 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T11:05+0400

2023-12-11T11:05+0400

2023-12-11T11:35+0400

мультимедиа

видео

россия

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0b/284861228_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6f9497a8b4d095316652a20c3da4b3d.jpg

Чем новые версии истребителя Су-57 отличаются от первых образцов? Как российские инженеры модернизируют беспилотники "Герань-2"? Почему Украине не стоит ждать истребителей F-16? Как СВО сказывается на авиапромышленности? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов.

киев

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, киев, украина, в мире, видео