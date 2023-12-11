https://sputnik-georgia.ru/20231211/vtoroy-berlin-times-nazval-tbilisi-samym-zhivym-gorodom-evropy-284877087.html

"Второй Берлин": Times назвал Тбилиси самым живым городом Европы

"Второй Берлин": Times назвал Тбилиси самым живым городом Европы

Тбилиси – это нечто большее, чем просто хипстерский стиль, отметил автор статьи 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T17:38+0400

2023-12-11T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Влиятельное британское издание Times посвятило статью туристическому потенциалу Грузии, назвав Тбилиси "самым живым городом Европы" и отметив, что город имеет репутацию второго Берлина. Журналист Крис Шалк отправился в Грузию в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма и поделился с читателями Times своими впечатлениями о столице. Автор также описал многогранную архитектуру города, отметив, что здесь можно встретить средневековые крепости, советские постройки, придорожные гостиницы, а после изучения города можно отправиться на машине или поезде, чтобы увидеть заснеженные горы Грузии, "застывшие во времени деревни". В статье среди прочего описаны храмы, район Старого Тбилиси, винные бары, рынок на Сухом мосту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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