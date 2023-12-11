https://sputnik-georgia.ru/20231211/vtoroy-berlin-times-nazval-tbilisi-samym-zhivym-gorodom-evropy-284877087.html
"Второй Берлин": Times назвал Тбилиси самым живым городом Европы
"Второй Берлин": Times назвал Тбилиси самым живым городом Европы
Тбилиси – это нечто большее, чем просто хипстерский стиль, отметил автор статьи 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T17:38+0400
2023-12-11T17:38+0400
2023-12-11T18:03+0400
грузия
новости
в мире
тбилиси
берлин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/15/284390158_0:165:3078:1896_1920x0_80_0_0_9fdb37c8e4e505a75d022cdcc07bcc25.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Влиятельное британское издание Times посвятило статью туристическому потенциалу Грузии, назвав Тбилиси "самым живым городом Европы" и отметив, что город имеет репутацию второго Берлина. Журналист Крис Шалк отправился в Грузию в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма и поделился с читателями Times своими впечатлениями о столице. Автор также описал многогранную архитектуру города, отметив, что здесь можно встретить средневековые крепости, советские постройки, придорожные гостиницы, а после изучения города можно отправиться на машине или поезде, чтобы увидеть заснеженные горы Грузии, "застывшие во времени деревни". В статье среди прочего описаны храмы, район Старого Тбилиси, винные бары, рынок на Сухом мосту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
берлин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/15/284390158_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_0519a2631b1e8b69ac03a43c09ee27b5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, в мире, тбилиси, берлин
грузия, новости, в мире, тбилиси, берлин
"Второй Берлин": Times назвал Тбилиси самым живым городом Европы
17:38 11.12.2023 (обновлено: 18:03 11.12.2023)
Тбилиси – это нечто большее, чем просто хипстерский стиль, отметил автор статьи
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Влиятельное британское издание Times посвятило статью туристическому потенциалу Грузии, назвав Тбилиси "самым живым городом Европы" и отметив, что город имеет репутацию второго Берлина.
Журналист Крис Шалк отправился в Грузию в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма и поделился с читателями Times своими впечатлениями о столице.
"В складах и домах советской эпохи, построенных сто лет назад, есть современные бутик-гостиницы и бары, где можно выпить натуральное вино. Тбилиси уже имеет репутацию второго Берлина, город известен своими ночными клубами и барами, но Тбилиси – это нечто большее, чем просто хипстерский стиль", – пишет Шалк.
Автор также описал многогранную архитектуру города, отметив, что здесь можно встретить средневековые крепости, советские постройки, придорожные гостиницы, а после изучения города можно отправиться на машине или поезде, чтобы увидеть заснеженные горы Грузии, "застывшие во времени деревни".
В статье среди прочего описаны храмы, район Старого Тбилиси, винные бары, рынок на Сухом мосту.