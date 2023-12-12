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Российский модернизированный Ка-52М успешно действует в зоне СВО

Российский модернизированный Ка-52М успешно действует в зоне СВО

Почему российский вертолет Ка-52 является грозой украинского неба и в чем его преимущества по сравнению с его западными аналогами – в материале колумниста... 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T09:41+0400

2023-12-12T09:41+0400

2023-12-12T09:41+0400

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Специальная военная операция на Украине ускоряет перевооружение российской армии, модернизацию широкого спектра боевой техники, включая самый совершенный в мире разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".В Минобороны РФ вчера впервые сообщили об успешном применении в зоне СВО ударной группы модернизированных "Аллигаторов" Ка-52М – по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на Донецком направлении. Ранее информированный источник рассказал агентству "РИА Новости" о возросшем могуществе вертолета Ка-52М, и его новых ракетах. Модернизированный "Аллигатор" с обновленным вооружением способен эффективнее поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие важные объекты.Без преувеличения, лучший в мире ударный вертолет Ка-52 модернизировали с учетом боевого применения в Сирии и на украинском ТВД. Винтокрылая машина расширила арсенал высокоточного ракетного вооружения, получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, дополнительную броню, усиленные стойки шасси.Уникальное "Изделие 305" с комбинированной инерциально-спутниковой системой навигации и наведения имеет радиостанцию для обмена данными с носителем – вертолетом Ка-52/Ми-28 или штурмовиком. Поступающий с головки самонаведения видеосигнал позволяет корректировать полет ракеты на любом из участков траектории. "Изделие 305" стартовой массой 105 кг и 25-кг боевой частью (по мощности эквивалентна 35 кг тротила) – в два раза могущественнее, и летит на 5 км дальше, чем лучший натовский аналог для вертолета AH-64 Apache – ПТРК AGM-114 Hellfire с боевой частью массой 12,5 кг. Длина ракеты – около двух метров, диаметр корпуса – 200 мм. Российское "Изделие 305" неотразимо применяется для уничтожения укреплений, бронетехники и живой силы противника – в трех режимах:Надежный и всеядный "Аллигатор"На шести внешних узлах подвески Ка-52М размещается до 2,8 тонны вооружения, преимущественно – управляемые ракеты разных классов и принципов поражения (кумулятивные, объемно-детонирующие и осколочно-фугасные боевые части). Вскоре "Аллигатор" получит возможность применять крылатые ракеты дальностью до 100 км, сможет конкурировать на поле боя с фронтовыми бомбардировщиками Су-24М и штурмовиками Су-25М. Могущества прибавляет 30-мм пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов (такая же на БМП-2 и БТР-82А). Огневая мощь Ка-52М гармонично сочетается с высокой энерговооруженностью, маневренностью, современными авионикой, средствами целеуказания, радиоэлектронной борьбы, и позволяет атаковать любые цели."Аллигатор" очень быстро летает – до 320 км/час (задним ходом – до 100 км/час, бортом вперед – до 80 км/час). Практическая дальность полета – 460 км на высотах до 5,5 км. Боевое "сердце" базовой модификации Ка-52 – комплекс "Аргумент-2000", в который интегрированы цифровая вычислительная машина "Багет-53", пилотажно-навигационный комплекс, поисково-прицельная система и РЛК "Арбалет-52", бортовые комплексы связи и обороны. Для понимания возможностей, "Арбалет" способен сопровождать до 20 целей, "видит" зенитную ракету "Стингер" на удалении до 5 км, танк – до 12 км, самолет противника – до 15 км. При этом передает данные в прицельную и навигационную системы, предупреждает о препятствиях на сверхмалых высотах.Экипаж российского неубиваемого "Аллигатора" надежно защищен практически от всех средств поражения. Бронированная кабина защищает летчиков от бронебойных пуль калибром до 12,7 миллиметров и осколков снарядов. В одном из боевых эпизодов прошлого года на аэродроме Гостомель под Киевом российский Ка-52М был 18 раз атакован зенитными ракетами противника, получил лишь некритичное повреждение, совершил посадку, экипаж не пострадал.Благодаря нескольким ЖК-мониторам летчики максимально информированы, и способны эффективно управлять комплексом вооружений. Данные об окружающей обстановке радиолокатор, тепловизор, лазерный дальномер и камеры – поступают в бортовой компьютер, который выдает экипажу рекомендации, и автоматически отражает атаки зенитных ракет средствами обороны. Система защиты семейства "Витебск" автоматически обнаруживает облучение лазера, радиолокатора, пуск ракеты и самостоятельно применяет пассивные помехи, нарушая наведение ракет противника в инфракрасном и радиодиапазоне, отстреливает отражатели или тепловые ловушки.Издание National Interest считает Ка-52 "изящным" и "смертельно опасным". Портал Business Insider заметил, что известный американский AH-64 Apache уступает "Аллигатору" по вооруженности, защищенности, маневренности, скорости и практической дальности полета. Боевое превосходство Ка-52М – серьезный вызов новейшему американскому ударному вертолету Bell AH-1Z Viper, созданному на базе AH-1 Super Cobra. Соотношение цена/качество также подтверждает олимпийский статус "Аллигатора". Стоимость американского ударного вертолета "Апач" начинается от 52 млн долларов. Минобороны РФ в 2011 году заказало 140 "Аллигаторов" по $28,5 млн за единицу, однако в конце 2021 года каждый Ка-52М обходился Минобороны РФ в эквиваленте 15 млн долларов. Российское производство лучших в мире ударных вертолетов экономически многократно эффективнее.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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