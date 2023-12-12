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Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана
Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана
Правящая партия решила выдвинуть своим кандидатом действующего азербайджанского лидера 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на пост президента на предстоящих внеочередных выборах, сообщил зампредседателя правящей партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов.Ранее Алиев назначил дату проведения выборов президента на 7 февраля будущего года. Предыдущие выборы прошли в закавказской республике в апреле 2018 года.По его словам, правящая партия будет работать над планом проведения мероприятий, связанных с главной электоральной кампанией, которая пройдет ранее запланированного срока.В сентябре 2016 года в Азербайджане состоялся референдум о внесении 29 поправок в текст Основного закона. В том числе был увеличен с пяти до семи лет срок полномочий президента.Таким образом, выборы президента Азербайджана должны были пройти в закавказской республике только в октябре 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, азербайджан, ильхам алиев
новости, в мире, азербайджан, ильхам алиев
Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана
Правящая партия решила выдвинуть своим кандидатом действующего азербайджанского лидера
ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на пост президента на предстоящих внеочередных выборах, сообщил зампредседателя правящей партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов.
Ранее Алиев назначил дату проведения выборов президента на 7 февраля будущего года. Предыдущие выборы прошли в закавказской республике в апреле 2018 года.
"Кандидатом правящей партии "Ени Азербайджан" на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев", – цитирует Бадугова РИА Новости.
По его словам, правящая партия будет работать над планом проведения мероприятий, связанных с главной электоральной кампанией, которая пройдет ранее запланированного срока.
В сентябре 2016 года в Азербайджане состоялся референдум о внесении 29 поправок в текст Основного закона. В том числе был увеличен с пяти до семи лет срок полномочий президента.
Таким образом, выборы президента Азербайджана должны были пройти в закавказской республике только в октябре 2025 года.