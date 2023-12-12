https://sputnik-georgia.ru/20231212/284890413.html

На Украине открывается второй фронт

На Украине открывается второй фронт

"Укрэнерго" очень любит оправдывать собственную немощь и ползущую по городам и весям тьму российскими ударами по объектам инфраструктуры 12.12.2023, Sputnik Грузия

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2023-12-12T12:55+0400

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Существует ряд широко известных социальных парадигм, которые с течением времени зажили собственной жизнью, превратившись в нечто среднее между навязшим в зубах анекдотом и удобной пропагандистской заготовкой. Один из наиболее ярких примеров, к тому же сверхактивно используемый украинским обществом и спецслужбами, является постулат "Украина эту зиму не переживет и обязательно замерзнет". Манипуляторы с той стороны очень любят презрительно посмеиваться: мол, нам все нипочем, пишет колумнист РИА Новости.У этой точки зрения, на первый взгляд, вроде бы есть фактические основания, но именно что только на первый.Дадим слово министру энергетики Украины. Герман Галущенко после воскресного визита в Киев небольшого звена "Гераней" с неподдельным удивлением узнал, что энергосистема Незалежной однозначно не готова к полноценной работе в зимний период.Видимо, находясь под впечатлением от увиденного, что кардинально разошлось с бравурными докладами, главный украинский энергетик брякнул, что самым неприятным образом удивлен реальным положением вещей. Заключается оно в том, что внутренняя украинская генерация и распределение электроэнергии в прямом смысле висят на нитках ЛЭП и малейшие удары со стороны России приведут к катастрофическим последствиям."Россия обязательно нападет на НАТО": команда Байдена затевает опасную игру>>Здесь нужно понимать, что в эти дни, когда все мы читали и смотрели новости об аномальных морозах в Якутии, Сибири и на Южном Урале, где столбики термометров решительно падали ниже 30-40 градусов, среднесуточная температура в Киеве составила всего минус три по Цельсию. При этом только за прошлую неделю "Укрэнерго" дважды обращалось за экстренной помощью к западным соседям.Так, в субботу запрос на экстренные поставки электроэнергии был направлен в Польшу и Румынию, а двумя днями раньше еще и в Словакию. Всего Киев запросил перетоки объемом не менее 700 мегаватт. Как пишут тамошние СМИ, в результате только первых и чрезвычайно мягких заморозков в стране критически возросло потребление электричества, что привело к перегрузкам распределительных систем и обнажило зияющую дыру в возможностях собственной генерации.Попутно грунтовыми водами затопило аж шесть станций Киевского метрополитена, но о гидрогеологии и содержании объектов повышенной инженерной сложности как-нибудь в другой раз.Важно добавить, что "Укрэнерго" очень любит оправдывать собственную немощь и ползущую по городам и весям тьму российскими ударами по объектам инфраструктуры. Это чистой воды ложь и манипуляция, так как последняя волна массированных налетов с применением широкой номенклатуры ударных вооружений была более полугода назад.А до этого — еще шестью месяцами ранее, в прошлом декабре. С тех пор удары нашей армии и ВКС были спорадическими и точечными, к тому же, если верить ежедневным отчетам спикера ВВС Украины Юрия Игната, украинская ПВО стабильно сбивает 90-95 процентов российских ракет и беспилотников.Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо>>С учетом того, что еще буквально два месяца назад Украина на полном серьезе заявляла о своих намерениях стать нетто-экспортером электричества и буквально залить Евросоюз дешевыми мегаваттами, кто-то тут явно и очень долго говорил неправду. То ли представитель украинской армии, то ли украинские же энергетики.Потому что первые под угрозой уголовного преследования и моментальной отправки на фронт запрещают гражданам вести любое фото- и видеодокументирование российских ударов. А вторые ни про какой экспорт более не заикаются, зато с кислой миной сообщают, что в результате первых морозов и критически возросшего потребления сработала защитная автоматика и отключились силовые агрегаты Славянской теплоэлектростанции.В результате произошло обесточивание сетей 110 и 330 киловольт, а часть Донецкой области, которая пока еще находится под украинским контролем, погрузилась в тотальную темень на фоне стремительно снижающейся температуры.Поскольку мы не сетевые юмористы и не ставим себе целью побольнее уязвить своего случайного собеседника, сухо отметим, что именно про такие сценарии шла речь еще год назад и даже ранее.Пока центральная власть в Киеве хорохорилась и в классических традициях бессмертного литературного произведения обещала построить электроэкспортные Нью-Васюки, где-то в штабах Вооруженных сил России шла системная и строго инженерная работа, к которой, осмелимся предположить, привлекали профильных специалистов от энергетики.Расчет был предельно прагматичен и выверен — требовалось не разрушить, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, но подвести украинскую энергосистему к той черте, за которой достаточно будет легкого толчка, чтобы страна рухнула в темноту и ледяные объятия сказочного генерала Мороза. Благо расположение украинских инфраструктурных объектов и раньше не было тайной, а уж в век спутниковых орбитальных группировок их можно сравнить с картонными утками в тире.В наших разговорах мы неоднократно призывали сохранять трезвую голову, не поддаваться на эмоциональные провокации и пользоваться логикой.Это было уже понятно даже из поверхностного анализа состояния украинской теплоэнергетики, которая традиционно и незаслуженно находится в тени производства электричества. Уже до начала СВО на Украине несколько крупных и десятки городов поменьше практически полностью остановили работу еще советских систем горячего водоснабжения, а также прекратили централизованную подачу теплоносителя.Подобная практика могла привести — и привела в итоге — к единственно возможному результату, а именно к каскадному росту потребления электричества, что по цепочке вылилось в короткие замыкания, перегрузки, ведь бытовые сети на Украине в абсолютном большинстве своем это тоже наследие СССР.Что будет дальше, когда на Украину придут трескучие русские морозы, предсказать несложно. Население, не попавшее в цепкие лапы военкомов, будет экономить электричество и писать доносы на соседей, которые слишком часто пользуются стиральной машиной, в перерывах отлучаясь в "пункты несокрушимости", чтобы попить горячего чаю и написать в соцсети, что вот пришла очередная зима, а они опять не замерзли. Но это при условии, что у российского военного командования нет других планов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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аналитика, в мире, украина, киев, вкс, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины