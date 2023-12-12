https://sputnik-georgia.ru/20231212/284895506.html

Между ужасным концом и ужасом без конца: в ЕС подводят итоги года

Между ужасным концом и ужасом без конца: в ЕС подводят итоги года

Париж может сколько угодно "подтверждать поддержку Киева" в деле достижения "европейской мечты", но это словеса, которые, скорее всего, разобьются на этой... 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T15:22+0400

2023-12-12T15:22+0400

2023-12-12T15:22+0400

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Финальная европейская встреча в верхах, намеченная на эту неделю, балансирует на грани провала: обозначенные цели за истекшие 365 дней не были не то что не выполнены — выбранный путь привел к последствиям, от которых в тихом ужасе пребывают даже главные застрельщики, пишет колумнист РИА Новости. Краткие сводки о работе институций европейского блока читаются как капитуляция перед лицом практически любых вызовов — что в политике, что в экономике. Ситуация настолько плохая, что глава Евросовета Шарль Мишель вынужден был ужать до минимума свой визит в Пекин, а Макрона отрядили в очередной раз охмурять венгерского премьера, который вполне открыто говорит, что начало возможных переговоров с Украиной по поводу ее гипотетического членства в Евросоюзе убьет и саму идею евроинтеграции, а первой жертвой станет сельхозполитика стран блока. Венгерская позиция может обнулить все усилия и всю активность многочисленных брюссельских "людей в сером", как и высших бонз объединенной (пока еще?) Европы, и привести к глубочайшему кризису европейской внешней политики. А если учесть, что нынешнему руководству ЕС осталось жить совсем недолго, до мая, до выборов в Европарламент, можно себе представить, как в больших и малых кабинетах сейчас подгорает. В прямом и переносном смысле. Французская пресса о рабочем ужине венгерского премьера и французского президента сообщала практически сквозь зубы. Ну как же, Париж, у которого раньше иногда получалось уламывать несогласных, сегодня выглядит совсем без порток, но еще в шляпе. Вторая экономика ЕС буксует, если не отдает концы, и взамен на возможное осторожное согласие Будапешта Парижу нечего было бы предложить, кроме лозунгов. И если за Орбаном — большинство избирателей, его поддерживающих, то за Макроном — постыдные для политика такого уровня 28 процентов "одобрямсов". Так что баланс сил явно не в пользу хозяина Елисейского дворца. Итоги разговора для Макрона, если бы французские массмедиа давали точные оценки, справедливо назвать катастрофическими. Париж может сколько угодно "подтверждать поддержку Киева" в деле достижения "европейской мечты", но это словеса, которые, скорее всего, разобьются на этой неделе о будапештское вето. "Россия обязательно нападет на НАТО": команда Байдена затевает опасную игру>>Киевская "европейская мечта" разбивалась о позицию Венгрии еще весной, и, главное, на арене был все тот же Макрон. Ему не удалось изменить позицию Орбана в марте, не получилось ничего и сейчас. Однако в Брюсселе неважно (а если точнее, очень плохо) не только с политическим проукраинским активизмом, не достигающим результата, но и с финансовыми ресурсами помощи Украине. Денег нет. Их нет настолько, что Испания выдвинула новое (вернее, очень уже старое) предложение о конфискации наросших на замороженные российские авуары процентов. Эта идейка, от которой за версту несет обычным грабежом, вызвала очередной скандал на встрече послов стран — членов блока. На заседании многие присутствующие буквально потеряли дар речи, когда Мадрид объяснил, как будет круто, если полтора десятка миллиардов евро, которые украдут у России, окажутся заверстанными в новый пакет помощи Киеву. После того как благородные доны пришли в себя после обморока, присутствующие грубо послали Мадрид в "райский сад". И это — тоже единственный итог дискуссии. Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо>>Итак, результаты внешней политики ЕС в течение этого года, чтобы там ни говорили специально обученные и прикормленные люди, следующие: Катастрофа в экономике — волна деиндустриализации, которая первой накрыла Германию. Следующая на очереди — Франция, а дальше эффект домино не заставит себя ждать в менее богатых странах. Катастрофа со снабжением энергоносителями. Декабрь, пусть и температурами европейскими, заставил распечатать те самые хранилища, которые "наполнены на 90 процентов". И насколько при грядущих холодах хватит запасов в реальности, а не на бумаге — сегодня не может сказать никто. Катастрофа в отношениях внутри ЕС, где Брюссель ведет себя как женщина, переживающая менопаузу. То прилив, то повышенная потливость, то дерготня, то паника, и никакая гормонозаместительная терапия не помогает снять симптомы. Саммит, который должен был продемонстрировать триумф "идей евроинтеграции Украины" — и это можно предсказать с высокой долей вероятности — станет поводом очередной общеевропейской свары, где нет ни общих интересов, ни общих идей. Фиаско, о котором знали заранее, но которое предотвратить уже невозможно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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в мире, аналитика, политика, украина, европарламент, обострение ситуации вокруг украины