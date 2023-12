https://sputnik-georgia.ru/20231212/284903286.html

Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином"

Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином"

2023-12-12

Поэтому европейцы так нервничают из-за внутриамериканской возни вокруг помощи Украине, но при этом у них есть еще больший повод для беспокойства — и уже не об Украине, а о себе самих, пишет колумнист РИА Новости.Накануне сегодняшнего выступления Зеленского перед верхней палатой американского конгресса один из сенаторов сказал то, что думает о сложившейся ситуации: "В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, нам нужно положить конец этой войне. <...> Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию обратно к границе 1991 года, была абсурдной, никто на самом деле не верил в это. <...> Какой смысл давать Украине 60 миллиардов, если ранее не помогло 100?"Позиция сенатора Джей Ди Вэнса давно и хорошо известна: он еще в прошлом году выступал против увеличения помощи Украине. Но сейчас, когда вопрос выделения новых десятков миллиардов Киеву стал заложником фактически начавшейся в США президентской кампании, Вэнс идет дальше: он отвергает аргументы Байдена о том, что, если не продолжать поддержку Украины, американцам скоро придется сражаться с русскими, которые нападут на страны НАТО. Вэнс называет это тактикой запугивания и советует европейцам, если они боятся, что "Путин может промаршировать на Польшу или Берлин", самим озаботиться собственной безопасностью.А вот это уже серьезно. То есть одни англосаксы втянули Европу в войну с Россией за Украину, а другие теперь говорят: дальше пускай европейцы сами заботятся о себе. Так ведь получается? Да, конечно, вот только эти другие не имеют никакого отношения к первым, обычным англосаксонским глобалистам. Республиканец Джей Ди Вэнс — один из самых стойких трампистов и рассматривается как один из основных претендентов на пост вице-президента у Трампа. А учитывая, что по соцопросам отрыв Трампа от Байдена все больше увеличивается, шансов остановить реванш бывшего президента почти не остается (если, конечно, не брать в расчет физическое устранение). Так что устами Вэнса с Европой сейчас говорит будущая американская власть — те, кто уже через год, вероятно, будут определять политику США. То есть Европа встает перед простым, но тяжелым выбором. Или пытаться сейчас за оставшийся год как-то заморозить боевые действия на Украине и пойти на уступки Москве, однако для этого нужно вступить в конфликт не только с Киевом, но и с администрацией Байдена, которая хочет торговаться с Россией лишь с сильной позиции (в том числе на фронте). Или ничего не делать и в итоге дождаться ситуации, когда через год Трамп заявит, что Украину нужно принудить к миру, а если Европа против, то пускай тогда сама ее и вооружает, и финансирует.Что выберет Евросоюз? Оба варианта хуже, но головы руководителей стран ЕС сейчас заняты еще более тревожными мыслями. А что будет, если Трамп вообще выйдет из НАТО? Этому посвящена статья в The New York Times "Опасения по поводу вывода войск НАТО растут, поскольку Трамп стремится вернуться к власти". Ее суть выражена в подзаголовке: "Действующие и бывшие европейские дипломаты заявили, что растет обеспокоенность тем, что второе президентство Трампа может означать отступление Америки с континента и уничтожение НАТО". И хотя многие цитируемые в тексте американские политики и эксперты говорят, что это невозможно (и Трамп просто заставит Европу больше платить за оборону), бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уверен, что в случае победы на выборах Дональд осуществит свою давнюю задумку и выведет США из НАТО.В статье The New York Times приводится и комментарий Трампа для газеты: "Моим важнейшим приоритетом всегда была и останется прежде всего Америка, а именно защита нашей собственной страны, наших границ, наших ценностей и нашего народа, его рабочих мест и его благополучия".Одна мысль об этом способна свести с ума европейских атлантистов. Ведь если Америка выйдет из НАТО в тот момент, когда в Европе идет война за территорию, которую решили отторгнуть у исторической России, то Запад не только не получит Украину, не только сам расколется... Хуже того: тогда и выдумки о русских танках в Варшаве или Прибалтике, которыми пугают ради укрепления атлантической солидарности, и в самом деле могут стать реальностью. Ведь если в НАТО нет США (или они ограничивают свои обязательства по альянсу), то Польшу и Латвию должны будут защищать немцы, французы и британцы? А оно им надо?Неудивительно, что подобные страхи в ЕС существуют, потому что европейцы прекрасно понимают, что замахнулись на чужое: попытка провести атлантизацию Украины, передвинуть границу Европы на восток есть не что иное, как агрессия против русского мира. И кому, как не европейцам, знать, чем заканчивались подобные попытки в прошлом. И в этот раз они думали избежать расплаты только потому, что заварившие всю украинскую кашу англосаксы гарантировали ядерный зонтик и военную защиту. Но через год президентом США станет Трамп, который ничего подобного никому не обещал.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

