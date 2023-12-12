https://sputnik-georgia.ru/20231212/arveladze-vozglavit-stambulskiy-fatikh-karagyumryuk-284894060.html

Арвеладзе возглавит стамбульский "Фатих Карагюмрюк"

Арвеладзе возглавит стамбульский "Фатих Карагюмрюк"

"Фатих Карагюмрюк" находится на 11-й позиции с 17 очками после 15 туров, проведенных в Суперлиге Турции 12.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Лучший бомбардир сборной Грузии по футболу, грузинский тренер Шота Арвеладзе стал наставником стамбульского клуба "Фатих Карагюмрюк" из турецкой Суперлиги, сообщает турецкая телекомпания ntv.com со ссылкой на пресс-службу клуба. "Фатих Карагюмрюк" находится на 11-й позиции с 17 очками после 15 туров, проведенных в Суперлиге Турции, и отстает от еврозоны на девять очков. Клуб был основан весной 1926 года после объединения молодежных команд "Аджичешме" и "Карагюмрюк Генчлери". Тогда же были выбраны и красно-черные цвета, символизирующие пламя и дым. Грузинский тренер в последний раз работал в команде чемпионата Англии "Халл Сити". Шота Арвеладзе начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента Луи ван Гала в нидерландском "Алкмааре" (2008-2010), а затем самостоятельно тренировал турецкие "Кайзер" (2010-2012), "Касимпаша" (2012-2012) и "Трабзон" (2015). В 2016-2017 годах он работал в тель-авивском "Маккаби", в 2017-2020 годах – в ташкентском "Пахтакоре", а в 2022 году тренировал английский "Хал Сити".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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