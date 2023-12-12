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Арвеладзе возглавит стамбульский "Фатих Карагюмрюк"
Арвеладзе возглавит стамбульский "Фатих Карагюмрюк"
"Фатих Карагюмрюк" находится на 11-й позиции с 17 очками после 15 туров, проведенных в Суперлиге Турции 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T13:38+0400
2023-12-12T13:38+0400
2023-12-12T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Лучший бомбардир сборной Грузии по футболу, грузинский тренер Шота Арвеладзе стал наставником стамбульского клуба "Фатих Карагюмрюк" из турецкой Суперлиги, сообщает турецкая телекомпания ntv.com со ссылкой на пресс-службу клуба. "Фатих Карагюмрюк" находится на 11-й позиции с 17 очками после 15 туров, проведенных в Суперлиге Турции, и отстает от еврозоны на девять очков. Клуб был основан весной 1926 года после объединения молодежных команд "Аджичешме" и "Карагюмрюк Генчлери". Тогда же были выбраны и красно-черные цвета, символизирующие пламя и дым. Грузинский тренер в последний раз работал в команде чемпионата Англии "Халл Сити". Шота Арвеладзе начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента Луи ван Гала в нидерландском "Алкмааре" (2008-2010), а затем самостоятельно тренировал турецкие "Кайзер" (2010-2012), "Касимпаша" (2012-2012) и "Трабзон" (2015). В 2016-2017 годах он работал в тель-авивском "Маккаби", в 2017-2020 годах – в ташкентском "Пахтакоре", а в 2022 году тренировал английский "Хал Сити".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, англия, шота арвеладзе
Арвеладзе возглавит стамбульский "Фатих Карагюмрюк"
13:38 12.12.2023 (обновлено: 13:55 12.12.2023)
"Фатих Карагюмрюк" находится на 11-й позиции с 17 очками после 15 туров, проведенных в Суперлиге Турции
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Лучший бомбардир сборной Грузии по футболу, грузинский тренер Шота Арвеладзе стал наставником стамбульского клуба "Фатих Карагюмрюк" из турецкой Суперлиги, сообщает турецкая телекомпания ntv.com со ссылкой на пресс-службу клуба.
"Фатих Карагюмрюк" находится на 11-й позиции с 17 очками после 15 туров, проведенных в Суперлиге Турции, и отстает от еврозоны на девять очков. Клуб был основан весной 1926 года после объединения молодежных команд "Аджичешме" и "Карагюмрюк Генчлери". Тогда же были выбраны и красно-черные цвета, символизирующие пламя и дым.
"Фатих Карагюмрюк" уволил с поста главного тренера Альфарслана Эрдема после поражения от "Антальяспора". После этого красно-черные заявили, что с Шотой Арвеладзе достигнута принципиальная договоренность", – написано на сайте ntv.com.
Грузинский тренер в последний раз работал в команде чемпионата Англии "Халл Сити".
Шота Арвеладзе начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента Луи ван Гала в нидерландском "Алкмааре" (2008-2010), а затем самостоятельно тренировал турецкие "Кайзер" (2010-2012), "Касимпаша" (2012-2012) и "Трабзон" (2015). В 2016-2017 годах он работал в тель-авивском "Маккаби", в 2017-2020 годах – в ташкентском "Пахтакоре", а в 2022 году тренировал английский "Хал Сити".