https://sputnik-georgia.ru/20231212/chudesnoe-15-dekabrya-284886483.html

Чудесное 15 декабря

Чудесное 15 декабря

В Грузии многие ждут 15 декабря. Кто-то надеется, что Грузия получит статус страны-кандидата в ЕС. А для кого-то этот день станет праздничным в преддверии... 12.12.2023, Sputnik Грузия

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В центре Тбилиси на проспекте Руставели 15 декабря состоится праздничная церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии. Одновременно по всему городу включится вся новогодняя иллюминация. Также в этот день откроется новогодняя деревня в центре грузинской столицы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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соглашение об ассоциации грузия-ес, грузия, политика, новый год