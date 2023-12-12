https://sputnik-georgia.ru/20231212/chudesnoe-15-dekabrya-284886483.html
Чудесное 15 декабря
Чудесное 15 декабря
В Грузии многие ждут 15 декабря. Кто-то надеется, что Грузия получит статус страны-кандидата в ЕС. А для кого-то этот день станет праздничным в преддверии... 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T10:00+0400
2023-12-12T10:00+0400
2023-12-12T10:00+0400
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В центре Тбилиси на проспекте Руставели 15 декабря состоится праздничная церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии. Одновременно по всему городу включится вся новогодняя иллюминация. Также в этот день откроется новогодняя деревня в центре грузинской столицы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
соглашение об ассоциации грузия-ес, грузия, политика, новый год
соглашение об ассоциации грузия-ес, грузия, политика, новый год
Чудесное 15 декабря
В Грузии многие ждут 15 декабря. Кто-то надеется, что Грузия получит статус страны-кандидата в ЕС. А для кого-то этот день станет праздничным в преддверии Нового 2024 года.
В центре Тбилиси на проспекте Руставели 15 декабря состоится праздничная церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии. Одновременно по всему городу включится вся новогодняя иллюминация. Также в этот день откроется новогодняя деревня в центре грузинской столицы.