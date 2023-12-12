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Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T14:36+0400
2023-12-12T14:36+0400
2023-12-12T16:36+0400
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видео
россия
мария захарова
мид россии
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
14:36 12.12.2023 (обновлено: 16:36 12.12.2023)
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.