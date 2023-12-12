https://sputnik-georgia.ru/20231212/geminidy-2023-znachenie-dekabrskogo-zvezdopada-v-astrologii-284904151.html

Геминиды 2023: значение декабрьского звездопада в астрологии

Геминиды 2023: значение декабрьского звездопада в астрологии

Первый зимний звездопад Геминиды земляне увидят в ночь с 13 на 14 декабря – на пике активности метеорный поток подарит до 150 метеоров в час 12.12.2023, Sputnik Грузия

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справки

метеорит

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Звездопад Геминиды имеет большое значение в астрологии – специалисты считают, что первый зимний метеорный поток серьезно влияет на землян. О значении звездопада Геминиды в астрологии и как правильно загадать желание на "падающую звезду", чтобы оно сбылось, читайте в Sputnik Грузия. Значение звездопада в астрологии По словам эксперты астрологии, что мощная энергия, которую метеорные потоки несут в себе, устремляясь на Землю, могут быть носителями как положительного, так и отрицательного значения. Это обусловлено характеристикой созвездия, через которое проходит звездопад, а также расположением Солнца, Луны и других небесных тел. Звездопад Геминиды в астрологии имеет большое значение, так как метеоры происходить будут близ созвездия Близнецов – наиболее противоречивого из всех. Во время действия метеорного потока Геминиды энергетический потенциал в людях резко повысится – многие захотят познать что-то новое, будут приобщаться к тайным знаниям и оккультным наукам, а кого-то просто потянет на подвиги. Эксперты астрологии в тоже время советуют в период активности звездопада не перетруждаться, чтобы не подорвать здоровье. Как правильно загадать желание Люди всегда загадывали желание на "падающую звезду", в том числе и во время звездопада Геминиды. По словам экспертов астрологии, чтобы желание обязательно сбылось, нужно загадывать его быстро, пока звезда падает, и что самое важное - правильно. В частности, важно в этот момент, мысленно успеть проговорить одно слово: "здоровье", "любовь", "свадьба", "ребенок" или "деньги", то есть то, о чем человек мечтает. Загадать во время действия звездопада Геминиды можно желание и об избавлении от болезни, вредных привычек и так далее – то есть от всего, что мешает быть счастливым. Погадать можно и на будущее - долгий след от падающей звезды даст положительный ответ на мысленно заданный вопрос, а если быстро угаснет - отрицательный. Материал подготовлен на основе открытых источников

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