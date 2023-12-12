https://sputnik-georgia.ru/20231212/kompleks-v-shekvetili-vyvedet-turizm-gruzii-na-novyy-uroven--vitse-premer-284903108.html

Комплекс в Шекветили выведет туризм Грузии на новый уровень – вице-премьер

Комплекс в Шекветили выведет туризм Грузии на новый уровень – вице-премьер

Инвестиционная стоимость VR Shekvetili Forest Beach от Paragraph составляет 600 миллионов долларов 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T21:11+0400

2023-12-12T21:11+0400

2023-12-12T21:11+0400

грузия

туризм

экономика

гурия

шекветили

черное море

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281623758_0:99:3078:1830_1920x0_80_0_0_fa3f4be799e57ef61a5b44a3733c8181.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Развитие нового многофункционального комплекса VR Shekvetili Forest Beach by Paragraph в поселке Шекветили (Гурия) рядом с гостиницей "Параграф" выведет качество сектора туризма Грузии на еще более высокий уровень, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Давиташвили принял участие в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между VR Holding и Фондом развития туризма Грузии, который предусматривает сотрудничество в процессе реализации нового проекта развития VR Shekvetili Forest Beach by Paragraph на побережье Черного моря. Проект будет реализован на территории площадью 40 гектаров, прилегающей к отелю "Параграф Шекветили", и будет включать в себя виллы премиум-класса, несколько 5-звездочных жилых комплексов, отель и брендовые апартаменты. Инвестиционная стоимость VR Shekvetili Forest Beach от Paragraph составляет 600 миллионов долларов, многофункциональный комплекс будет представлен разнообразной курортной инфраструктурой. Кроме того, комплекс будет максимально экологически чистым – по проекту по территории можно будет передвигаться по дорожкам для велосипедов и гольф-каров, а также экологически чистому транспорту. Как отметил Давиташвили, этот проект является примером того, как экосистема и инфраструктура могут эффективно сосуществовать и качественно развиваться. По словам вице-премьера, туристический сектор Грузии по-прежнему имеет большой потенциал для развития, и хотя сектор больше всего пострадал во время пандемии, в стране наблюдается довольно быстрая и обнадеживающая тенденция восстановления. "В прошлом году доход от туристического сектора составил 3,5 миллиарда долларов, а по данным первых трех кварталов этого года, он уже превысил 3,3 миллиарда долларов. Мы ожидаем, что в этом году он превысит 4 миллиарда долларов. В этом году за первые три квартала мы приняли 5,6 миллиона туристов – следовательно, у нас есть тенденция восстановления и роста", – сказал он. Давиташвили отметил, что реализовать имеющийся потенциал в туризме страна сможет за счет предоставления качественных услуг и туристических локаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

шекветили

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, экономика, гурия, шекветили, черное море, леван давиташвили