https://sputnik-georgia.ru/20231212/lgbt-propaganda-nepriemlema--lider-pravyaschey-partii-gruzii-284900070.html

ЛГБТ*-пропаганда неприемлема – лидер правящей партии Грузии

ЛГБТ*-пропаганда неприемлема – лидер правящей партии Грузии

Более 90% жителей Грузии против пропаганды ЛГБТ*, отметил Ираклий Кобахидзе 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T17:15+0400

2023-12-12T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Права человека должны быть защищены строго и надлежащим образом, однако пропаганда ЛГБТ* абсолютно неприемлема, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ*-пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрете пропаганды в школах и детских садах. По его словам, регулирование вопроса ЛГБТ*-пропаганды на законодательном уровне не стоит на повестке дня парламента. По его словам, социологические исследования, которые проводятся в США и в европейских странах, свидетельствуют о том, что число представителей ЛГБТ* радикально увеличивается из года в год, отметил Кобахидзе. Кобахидзе также считает совершенно неприемлемым участие оппозиционных телеканалов в ЛГБТ*-пропаганде. Мероприятия защитников прав ЛГБТ* негативно воспринимаются консервативной частью общества в Грузии. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками. Так, фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси в начале июля 2023 года, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции, и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ*-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции. Эксперт: Цель ЛГБТ – снизить демографический уровень>>Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-*сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом. Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июля. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ.* Запрещенная в России экстремистская организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европейский суд по правам человека, ираклий гарибашвили, тбилиси, сша