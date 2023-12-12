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Подросток погиб в аварии на востоке Грузии
Подросток погиб в аварии на востоке Грузии
Подростка на пешеходном переходе сбил едущий на большой скорости автомобиль 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T23:02+0400
2023-12-12T23:02+0400
2023-12-12T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Авария в селе Колагири Болнисского района в восточном регионе Грузии Квемо Картли унесла жизнь 14-летнего ребенка, сообщает телеканал "Мтавари архи". Согласно предварительной информации, подростка на пешеходном переходе сбил едущий на большой скорости автомобиль. Ребенка доставили в клинику, но спасти его не удалось. По факту возбуждено уголовное дело. На месте аварии работают эксперты, которым предстоит восстановить картину произошедшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, дтп
происшествия, грузия, новости, дтп
Подросток погиб в аварии на востоке Грузии
23:02 12.12.2023 (обновлено: 23:51 12.12.2023)
Подростка на пешеходном переходе сбил едущий на большой скорости автомобиль
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Авария в селе Колагири Болнисского района в восточном регионе Грузии Квемо Картли унесла жизнь 14-летнего ребенка, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Согласно предварительной информации, подростка на пешеходном переходе сбил едущий на большой скорости автомобиль.
Ребенка доставили в клинику, но спасти его не удалось.
По факту возбуждено уголовное дело. На месте аварии работают эксперты, которым предстоит восстановить картину произошедшего.