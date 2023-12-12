https://sputnik-georgia.ru/20231212/podrostok-pogib-v-avarii-na-vostoke-gruzii-284904366.html

Подросток погиб в аварии на востоке Грузии

Подросток погиб в аварии на востоке Грузии

Подростка на пешеходном переходе сбил едущий на большой скорости автомобиль 12.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Авария в селе Колагири Болнисского района в восточном регионе Грузии Квемо Картли унесла жизнь 14-летнего ребенка, сообщает телеканал "Мтавари архи". Согласно предварительной информации, подростка на пешеходном переходе сбил едущий на большой скорости автомобиль. Ребенка доставили в клинику, но спасти его не удалось. По факту возбуждено уголовное дело. На месте аварии работают эксперты, которым предстоит восстановить картину произошедшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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