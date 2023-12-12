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После 15 декабря в Грузии распогодится – синоптики
После 15 декабря в Грузии распогодится – синоптики
В Тбилиси 12-13 декабря ожидаются дождь и туман, 14-15 декабря – без осадков 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T17:59+0400
2023-12-12T17:59+0400
2023-12-12T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Пасмурная погода сохранится на всей территории Грузии до 15 декабря – после этого потеплеет и распогодится, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси 12-13 декабря ожидаются дождь и туман, 14-15 декабря – без осадков. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. В городах на побережье Черного моря Грузии (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до 15 декабря периодически будет идти дождь, а с 15 декабря погода прояснится и потеплеет. В равнинных районах Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) и в высокогорных регионах (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) до 15 декабря будет переменная облачность, временами дождь. С 15 декабря потеплеет. На высокогорных курортах Местиа и Бахмаро до 15 декабря ожидается снег. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) до 15 декабря будет дождливая погода. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до 15 декабря также будет дождливо. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов. Осадки ожидаются до 15 декабря в горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Фасанаури, Дедоплисцкаро). Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В высокогорных регионах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 15 декабря ожидается снег, туман и метель. Температура воздуха в дневное время составит +4...+6 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
После 15 декабря в Грузии распогодится – синоптики
В Тбилиси 12-13 декабря ожидаются дождь и туман, 14-15 декабря – без осадков
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Пасмурная погода сохранится на всей территории Грузии до 15 декабря – после этого потеплеет и распогодится, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Тбилиси 12-13 декабря ожидаются дождь и туман, 14-15 декабря – без осадков. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов.
В городах на побережье Черного моря Грузии (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до 15 декабря периодически будет идти дождь, а с 15 декабря погода прояснится и потеплеет.
В равнинных районах Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) и в высокогорных регионах (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) до 15 декабря будет переменная облачность, временами дождь. С 15 декабря потеплеет.
На высокогорных курортах Местиа и Бахмаро до 15 декабря ожидается снег.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) до 15 декабря будет дождливая погода. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до 15 декабря также будет дождливо. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов.
Осадки ожидаются до 15 декабря в горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Фасанаури, Дедоплисцкаро). Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов.
В высокогорных регионах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 15 декабря ожидается снег, туман и метель. Температура воздуха в дневное время составит +4...+6 градусов.