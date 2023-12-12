https://sputnik-georgia.ru/20231212/prezident-gruzii-prodolzhaet-narushat-konstitutsiyu--deputat-284890229.html

Президент Грузии продолжает нарушать Конституцию – депутат

Президент Грузии продолжает нарушать Конституцию – депутат

Президент Грузии отправилась на встречу с президеном Чехии вопреки отказу правительства в официальном визите 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T12:32+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

импичмент

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ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая должна быть главным гарантом Конституции, продолжает ее нарушать, у нее больше нет той легитимности, которой обычно обладают президенты, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Зурабишвили, несмотря на отказ правительства в официальном визите, 10-12 декабря все же отправилась в Чехию. В рамках визита она встретилась со своим чешским коллегой Петр Павлом. Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если поездка Зурабишвили состоится, то это будет прямым и грубым нарушением Конституции и решения Конституционного суда. По словам Мдинарадзе, что правящая партия четко дала определение действиям президента. В октябре 2023 года правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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