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Президент Грузии продолжает нарушать Конституцию – депутат
Президент Грузии продолжает нарушать Конституцию – депутат
Президент Грузии отправилась на встречу с президеном Чехии вопреки отказу правительства в официальном визите 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T12:32+0400
2023-12-12T12:32+0400
2023-12-12T12:32+0400
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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая должна быть главным гарантом Конституции, продолжает ее нарушать, у нее больше нет той легитимности, которой обычно обладают президенты, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Зурабишвили, несмотря на отказ правительства в официальном визите, 10-12 декабря все же отправилась в Чехию. В рамках визита она встретилась со своим чешским коллегой Петр Павлом. Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если поездка Зурабишвили состоится, то это будет прямым и грубым нарушением Конституции и решения Конституционного суда. По словам Мдинарадзе, что правящая партия четко дала определение действиям президента. В октябре 2023 года правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, чехия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, чехия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
Президент Грузии продолжает нарушать Конституцию – депутат
Президент Грузии отправилась на встречу с президеном Чехии вопреки отказу правительства в официальном визите
ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая должна быть главным гарантом Конституции, продолжает ее нарушать, у нее больше нет той легитимности, которой обычно обладают президенты, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Зурабишвили, несмотря на отказ правительства в официальном визите, 10-12 декабря все же отправилась в Чехию. В рамках визита она встретилась со своим чешским коллегой Петр Павлом. Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если поездка Зурабишвили состоится, то это будет прямым и грубым нарушением Конституции и решения Конституционного суда.
"То, что она сейчас делает, надо назвать своим именем. Это нарушение Конституции. Т. н. президент Грузии, которая должна была быть главным гарантом Конституции, извините меня, но так разорвала себе об голову Конституцию Грузии, что даже не задумалась, а после того, как Конституционный суд Грузии установил, что ее это действие является нарушением Конституции Грузии, она продолжает делать то же самое", – заявил Мдинарадзе.
По словам Мдинарадзе, что правящая партия четко дала определение действиям президента.
"Мы дали этому название и, соответственно, у нее больше нет легитимности, какой обычно обладают президенты. К счастью, это помогает нам в определенных вопросах", – отметил Мдинарадзе.
В октябре 2023 года правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок.
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.