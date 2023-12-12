https://sputnik-georgia.ru/20231212/publikatsiya-intimnykh-foto-nesovershennoletnikh-v-sotsseti--zaderzhan-zhitel-vostochnoy-gruzii-284901311.html
Публикация интимных фото несовершеннолетних в соцсети – задержан житель Восточной Грузии
Публикация интимных фото несовершеннолетних в соцсети – задержан житель Восточной Грузии
Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T18:40+0400
2023-12-12T18:40+0400
2023-12-12T18:40+0400
происшествия
новости
квемо картли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Задержан 28-летний житель района Цалка (регион Квемо Картли) за посягательство на тайну личной жизни по мотиву гендерной нетерпимости, говорится в сообщении Следственной службы Грузии.Как установило следствие, мужчина через фейковую страничку в соцсетях в мае 2023 года установил контакт с несовершеннолетними девочками и обманом получил от них фото и видео интимного характера. В том числе, он опубликовал интимные фото двух пострадавших несовершеннолетних на фейковой странице в соцсети и заставил их еще прислать интимные фото и видео. Теперь мужчине в случае подтверждения вины грозит до 8 лет лишения свободы, он ждет приговора суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, квемо картли
происшествия, новости, квемо картли
Публикация интимных фото несовершеннолетних в соцсети – задержан житель Восточной Грузии
Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Задержан 28-летний житель района Цалка (регион Квемо Картли) за посягательство на тайну личной жизни по мотиву гендерной нетерпимости, говорится в сообщении Следственной службы Грузии.
Как установило следствие, мужчина через фейковую страничку в соцсетях в мае 2023 года установил контакт с несовершеннолетними девочками и обманом получил от них фото и видео интимного характера.
В том числе, он опубликовал интимные фото двух пострадавших несовершеннолетних на фейковой странице в соцсети и заставил их еще прислать интимные фото и видео.
Теперь мужчине в случае подтверждения вины грозит до 8 лет лишения свободы, он ждет приговора суда.