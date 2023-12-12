https://sputnik-georgia.ru/20231212/publikatsiya-intimnykh-foto-nesovershennoletnikh-v-sotsseti--zaderzhan-zhitel-vostochnoy-gruzii-284901311.html

Публикация интимных фото несовершеннолетних в соцсети – задержан житель Восточной Грузии

Публикация интимных фото несовершеннолетних в соцсети – задержан житель Восточной Грузии

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Задержан 28-летний житель района Цалка (регион Квемо Картли) за посягательство на тайну личной жизни по мотиву гендерной нетерпимости, говорится в сообщении Следственной службы Грузии.Как установило следствие, мужчина через фейковую страничку в соцсетях в мае 2023 года установил контакт с несовершеннолетними девочками и обманом получил от них фото и видео интимного характера. В том числе, он опубликовал интимные фото двух пострадавших несовершеннолетних на фейковой странице в соцсети и заставил их еще прислать интимные фото и видео. Теперь мужчине в случае подтверждения вины грозит до 8 лет лишения свободы, он ждет приговора суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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