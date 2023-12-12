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Скончался грузинский писатель Зураб Карумидзе
Скончался грузинский писатель Зураб Карумидзе
Карумидзе писал рассказы как на грузинском, так и на английском языках 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузинский писатель, переводчик Зураб Карумидзе скончался в возрасте 66 лет, информацию об этом распространили члены его семьи в социальных сетях. Зураб Карумидзе изучал английский язык и литературу. В Тбилисском государственном университете в 1984 году он защитил диссертацию на тему "Остроумие и честолюбие в поэзии Джона Донна". Карумидзе писал рассказы как на грузинском, так и на английском языках. Его рассказы, переведенные на английский язык, были опубликованы в журнале Clockwatch Review в Америке в 1996 году. В 2006 году Карумидзе написал на английском языке роман "Dagny or a Love Feast". Зураб Карумидзе в разное время получал литературные награды: премию "Литера" 2018 года за роман "Путешествие в Европу", премию "Саба" 2010 года за книгу "Жизнь джаза". В 2007-2008 годах был ведущим общественно-популярной программы Первого канала "Ночные беседы". Карумидзе редактировал англоязычные журналы, издаваемые в Грузии: "Профиль Грузии/Кавказ" (1995–2000 гг.) и "Контекст Кавказа" (2002–2005 гг.). Зураб Карумидзе был известен в литературных кругах под псевдонимом Шоу Бабухадиа. Его роман "Лягушки" был опубликован в 2017 году под этим псевдонимом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура
Скончался грузинский писатель Зураб Карумидзе
Карумидзе писал рассказы как на грузинском, так и на английском языках
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузинский писатель, переводчик Зураб Карумидзе скончался в возрасте 66 лет, информацию об этом распространили члены его семьи в социальных сетях.
Зураб Карумидзе изучал английский язык и литературу. В Тбилисском государственном университете в 1984 году он защитил диссертацию на тему "Остроумие и честолюбие в поэзии Джона Донна". Карумидзе писал рассказы как на грузинском, так и на английском языках.
Его рассказы, переведенные на английский язык, были опубликованы в журнале Clockwatch Review в Америке в 1996 году. В 2006 году Карумидзе написал на английском языке роман "Dagny or a Love Feast".
Зураб Карумидзе в разное время получал литературные награды: премию "Литера" 2018 года за роман "Путешествие в Европу", премию "Саба" 2010 года за книгу "Жизнь джаза".
В 2007-2008 годах был ведущим общественно-популярной программы Первого канала "Ночные беседы".
Карумидзе редактировал англоязычные журналы, издаваемые в Грузии: "Профиль Грузии/Кавказ" (1995–2000 гг.) и "Контекст Кавказа" (2002–2005 гг.).
Зураб Карумидзе был известен в литературных кругах под псевдонимом Шоу Бабухадиа. Его роман "Лягушки" был опубликован в 2017 году под этим псевдонимом.