https://sputnik-georgia.ru/20231212/spiker-parlamenta-gruzii-razyasnil-vazhnost-annulirovaniya-starykh-udostovereniy-lichnosti-284898005.html

Спикер парламента Грузии разъяснил важность аннулирования старых удостоверений личности

Спикер парламента Грузии разъяснил важность аннулирования старых удостоверений личности

Все владельцы упраздненных устаревших удостоверений личности получат новые документы с теми же данными 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T16:06+0400

2023-12-12T16:06+0400

2023-12-12T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Упразднение неэлектронных (ламинированных) удостоверений личности граждан Грузии является важным процессом не только для предстоящих парламентских выборов, но и в целом для приведения в порядок реестра граждан, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно поправкам в законодательстве, все удостоверения, которые граждане Грузии получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года. Согласно проекту, все владельцы упраздненных устаревших удостоверений личности получат новые документы с теми же данными, которые указаны в старых документах. Решение упразднить старые удостоверения личности авторы законопроекта объясняют необходимостью обеспечить максимальное участие граждан в предстоящих парламентских выборах в октябре 2024 года. Законопроект планируется принять до 15 декабря 2023 года. Кого коснется упразднение удостоверений личности в Грузии – подробности проекта>>По последним данным на 16 ноября 2023 года, удостоверения старого образца есть у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт. В Грузии продолжают выдавать удостоверения старого типа до сегодняшнего дня. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию, Армению и на Украину, при посещении страны на самолете. Выборы в Грузии В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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