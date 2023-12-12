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Взрыв на полицейском участке в Пакистане - 24 человека убиты
Взрыв на полицейском участке в Пакистане - 24 человека убиты
Инцидент произошел на границе с Афганистаном. Глава МВД Пакистана осудил нападение. 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T19:52+0400
2023-12-12T19:52+0400
2023-12-12T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Боевики-исламисты во вторник с помощью начиненного взрывчаткой грузовика протаранили полицейский участок на северо-западе Пакистана. Погибли, как минимум, 24 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 сотрудников безопасности.Отмечается, что нападение с применением взрывчатки и огнестрельного оружия произошло в районе Дера-Исмаил-Хан на границе с Афганистаном.Представитель государственной службы спасения Айзаз Мехмуд сообщил, что в результате теракта есть также раненые, некоторые из них находятся в критическом состоянии.Министр внутренних дел страны Сарфраз Бугти осудил нападение и выразил скорбь по поводу гибели людей.Ответственность за теракт взяла на себя пакистанская группировка "Тахрик-и-джихад Пакистан"* (TJP). В опубликованном ею заявлении отмечается, что нападение было направлено против пакистанской армии.*Организация запрещена в РФ и ряде других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, пакистан, афганистан
новости, в мире, происшествия, пакистан, афганистан
Взрыв на полицейском участке в Пакистане - 24 человека убиты
Инцидент произошел на границе с Афганистаном. Глава МВД Пакистана осудил нападение.
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik.
Боевики-исламисты во вторник с помощью начиненного взрывчаткой грузовика протаранили полицейский участок на северо-западе Пакистана. Погибли, как минимум, 24 человека. Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на 2 сотрудников безопасности.
Отмечается, что нападение с применением взрывчатки и огнестрельного оружия произошло в районе Дера-Исмаил-Хан на границе с Афганистаном.
По данным источников агентства, полицейский участок использовался пакистанской армией в качестве базового лагеря. Несколько боевиков сначала протаранили грузовиком пограничную стену, затем другие напали с оружием.
Представитель государственной службы спасения Айзаз Мехмуд сообщил, что в результате теракта есть также раненые, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Министр внутренних дел страны Сарфраз Бугти осудил нападение и выразил скорбь по поводу гибели людей.
Ответственность за теракт взяла на себя пакистанская группировка "Тахрик-и-джихад Пакистан"* (TJP). В опубликованном ею заявлении отмечается, что нападение было направлено против пакистанской армии.
*Организация запрещена в РФ и ряде других стран.