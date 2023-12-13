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Pantone назвал цветом 2024 года "персиковый пух"
Pantone назвал цветом 2024 года "персиковый пух"
Pantone объявил о выборе оттенка 2024 года: Peach Fuzz, который имеет артикул PANTONE 13-1023. В ближайшее время этот розовый цвет с нежными оранжевыми... 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T13:03+0400
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Ежегодно начиная с 2000 года комитет экспертов тщательно анализирует мир моды, дизайна, кино и телевидения, учитывая текущие события, чтобы выбрать оттенок, соответствующий трендам и образу жизни современности.В результате творческого процесса был отобран цвет будущего года: Peach Fuzz, мягкий, бархатистый персиковый оттенок, который внушает чувство нежности и доброты.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, pantone, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, pantone, в мире
Pantone назвал цветом 2024 года "персиковый пух"
Pantone объявил о выборе оттенка 2024 года: Peach Fuzz, который имеет артикул PANTONE 13-1023. В ближайшее время этот розовый цвет с нежными оранжевыми оттенками появится в коллекциях модных брендов и предложениях для интерьера
Ежегодно начиная с 2000 года комитет экспертов тщательно анализирует мир моды, дизайна, кино и телевидения, учитывая текущие события, чтобы выбрать оттенок, соответствующий трендам и образу жизни современности.
В результате творческого процесса был отобран цвет будущего года: Peach Fuzz, мягкий, бархатистый персиковый оттенок, который внушает чувство нежности и доброты.
© AFP 2023 / Adek Berry
Американский институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2024 года оттенок оранжевого – Peach Fuzz, "персиковый пух".
Американский институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2024 года оттенок оранжевого – Peach Fuzz, "персиковый пух".
© AP Photo / Amel Emric
Уютный цвет отражает ценности совместного соседства и общения.
Уютный цвет отражает ценности совместного соседства и общения.
© AFP 2023 / Sam Yeh
По версии института, этот цвет символизирует внутреннее спокойствие.
По версии института, этот цвет символизирует внутреннее спокойствие.
© AP Photo / Anupam Nath
А также воссоединяет нас с нашим внутренним "я" в вечном стремлении к благополучию.
А также воссоединяет нас с нашим внутренним "я" в вечном стремлении к благополучию.
© AFP 2023 / Julien De Rosa
Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйземан рассказала, что оттенок призывает людей прислушаться к человеческому опыту, делая акцент на важности здоровья, в том числе ментального.
Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйземан рассказала, что оттенок призывает людей прислушаться к человеческому опыту, делая акцент на важности здоровья, в том числе ментального.
© AP Photo / Vincent Thian
Pantone – признанный авторитет по вопросам цветов.
Pantone – признанный авторитет по вопросам цветов.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Цвет года – это "цветной снимок того, что мы видим в глобальной культуре.
Цвет года – это "цветной снимок того, что мы видим в глобальной культуре.
Цвет выражает общее настроение.
© AFP 2023 / Tarik Tinazay
Традиция объявлять цвет года появилась в 2000 году.
Традиция объявлять цвет года появилась в 2000 году.
© AFP 2023 / Mohsen Karimi
Это попытка перевести происходящее в мире на язык цвета, но, как правило, с уклоном в оптимизм.
Это попытка перевести происходящее в мире на язык цвета, но, как правило, с уклоном в оптимизм.
© AP Photo / Kathy Willens
Напомним, что цветом 2023 был малиново-красный Viva Magenta.
Напомним, что цветом 2023 был малиново-красный Viva Magenta.
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Он символизировал смелость, энергию и оптимизм.
Он символизировал смелость, энергию и оптимизм.