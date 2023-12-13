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Pantone назвал цветом 2024 года "персиковый пух"
Pantone назвал цветом 2024 года "персиковый пух"
Pantone объявил о выборе оттенка 2024 года: Peach Fuzz, который имеет артикул PANTONE 13-1023. В ближайшее время этот розовый цвет с нежными оранжевыми... 13.12.2023, Sputnik Грузия
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Ежегодно начиная с 2000 года комитет экспертов тщательно анализирует мир моды, дизайна, кино и телевидения, учитывая текущие события, чтобы выбрать оттенок, соответствующий трендам и образу жизни современности.В результате творческого процесса был отобран цвет будущего года: Peach Fuzz, мягкий, бархатистый персиковый оттенок, который внушает чувство нежности и доброты.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, pantone, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, pantone, в мире

Pantone назвал цветом 2024 года "персиковый пух"

13:03 13.12.2023
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Pantone объявил о выборе оттенка 2024 года: Peach Fuzz, который имеет артикул PANTONE 13-1023. В ближайшее время этот розовый цвет с нежными оранжевыми оттенками появится в коллекциях модных брендов и предложениях для интерьера
Ежегодно начиная с 2000 года комитет экспертов тщательно анализирует мир моды, дизайна, кино и телевидения, учитывая текущие события, чтобы выбрать оттенок, соответствующий трендам и образу жизни современности.
В результате творческого процесса был отобран цвет будущего года: Peach Fuzz, мягкий, бархатистый персиковый оттенок, который внушает чувство нежности и доброты.
© AFP 2023 / Adek Berry

Американский институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2024 года оттенок оранжевого – Peach Fuzz, "персиковый пух".

Американский институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2024 года оттенок оранжевого – Peach Fuzz, &quot;персиковый пух&quot;. - Sputnik Грузия
1/12
© AFP 2023 / Adek Berry

Американский институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2024 года оттенок оранжевого – Peach Fuzz, "персиковый пух".

© AP Photo / Amel Emric

Уютный цвет отражает ценности совместного соседства и общения.

Уютный цвет отражает ценности совместного соседства и общения. - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Amel Emric

Уютный цвет отражает ценности совместного соседства и общения.

© AFP 2023 / Sam Yeh

По версии института, этот цвет символизирует внутреннее спокойствие.

По версии института, этот цвет символизирует внутреннее спокойствие. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2023 / Sam Yeh

По версии института, этот цвет символизирует внутреннее спокойствие.

© AP Photo / Anupam Nath

А также воссоединяет нас с нашим внутренним "я" в вечном стремлении к благополучию.

А также воссоединяет нас с нашим внутренним &quot;я&quot; в вечном стремлении к благополучию. - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Anupam Nath

А также воссоединяет нас с нашим внутренним "я" в вечном стремлении к благополучию.

© AFP 2023 / Julien De Rosa

Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйземан рассказала, что оттенок призывает людей прислушаться к человеческому опыту, делая акцент на важности здоровья, в том числе ментального.

Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйземан рассказала, что оттенок призывает людей прислушаться к человеческому опыту, делая акцент на важности здоровья, в том числе ментального. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP 2023 / Julien De Rosa

Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйземан рассказала, что оттенок призывает людей прислушаться к человеческому опыту, делая акцент на важности здоровья, в том числе ментального.

© AP Photo / Vincent Thian

Pantone – признанный авторитет по вопросам цветов.

Pantone – признанный авторитет по вопросам цветов. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Vincent Thian

Pantone – признанный авторитет по вопросам цветов.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Цвет года – это "цветной снимок того, что мы видим в глобальной культуре.

Цвет года – это &quot;цветной снимок того, что мы видим в глобальной культуре. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Цвет года – это "цветной снимок того, что мы видим в глобальной культуре.

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

Цвет выражает общее настроение.

Цвет выражает общее настроение. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
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Цвет выражает общее настроение.

© AFP 2023 / Tarik Tinazay

Традиция объявлять цвет года появилась в 2000 году.

Традиция объявлять цвет года появилась в 2000 году. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2023 / Tarik Tinazay

Традиция объявлять цвет года появилась в 2000 году.

© AFP 2023 / Mohsen Karimi

Это попытка перевести происходящее в мире на язык цвета, но, как правило, с уклоном в оптимизм.

Это попытка перевести происходящее в мире на язык цвета, но, как правило, с уклоном в оптимизм. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP 2023 / Mohsen Karimi

Это попытка перевести происходящее в мире на язык цвета, но, как правило, с уклоном в оптимизм.

© AP Photo / Kathy Willens

Напомним, что цветом 2023 был малиново-красный Viva Magenta.

Напомним, что цветом 2023 был малиново-красный Viva Magenta. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Kathy Willens

Напомним, что цветом 2023 был малиново-красный Viva Magenta.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

Он символизировал смелость, энергию и оптимизм.

Он символизировал смелость, энергию и оптимизм. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Он символизировал смелость, энергию и оптимизм.

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