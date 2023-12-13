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Pantone назвал цветом 2024 года "персиковый пух"

Pantone назвал цветом 2024 года "персиковый пух"

Pantone объявил о выборе оттенка 2024 года: Peach Fuzz, который имеет артикул PANTONE 13-1023. В ближайшее время этот розовый цвет с нежными оранжевыми... 13.12.2023, Sputnik Грузия

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Ежегодно начиная с 2000 года комитет экспертов тщательно анализирует мир моды, дизайна, кино и телевидения, учитывая текущие события, чтобы выбрать оттенок, соответствующий трендам и образу жизни современности.В результате творческого процесса был отобран цвет будущего года: Peach Fuzz, мягкий, бархатистый персиковый оттенок, который внушает чувство нежности и доброты.

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