https://sputnik-georgia.ru/20231213/borba-s-probkami-v-tbilisi---poslednee-slovo-po-bolshegruzam-za-sakrebulo--284923252.html

Борьба с пробками в Тбилиси – последнее слово по большегрузам за Сакребуло

Борьба с пробками в Тбилиси – последнее слово по большегрузам за Сакребуло

Ограничение коснется определенных районов и улиц, что позволит разгрузить движение транспорта, которое с каждым годом становится в Тбилиси все более... 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T21:30+0400

2023-12-13T21:30+0400

2023-12-13T22:14+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

сакребуло тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/67/248516737_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fc58a814f10bc51d513b7ff84a1ac86d.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Движение крупногабаритного транспорта в черте Тбилиси на дорогах общего пользования будет запрещено с 08:00-11:00 и с 17:00-20:00 после одобрения Сакребуло (горсобрание), сообщил мэр города Каха Каладзе. Инициатор изменений – правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Депутаты поясняют, что в столице передвигается до 650 тысяч транспортных средств, в том числе более 37 тысяч автомобилей больших габаритов, что создает риск возникновения пробок и аварий, особенно в часы пик.Ограничение для передвижение транспортных средств категории M3, N2 и N3 не будет действовать в субботу и воскресенье, праздничные дни, предусмотренные Трудовым кодексом, а также в августе. Кроме того, оно не коснется общественного транспорта, транспорта, необходимого для реализации муниципальных или государственных инфраструктурных проектов, транспорта, необходимого для туристической деятельности и школьных автобусов. Движение транспортных средств категории M3, N2 и N3 не запрещается на всей территории города, а лишь на тех участках, где в часы пик большие потоки, и движение связано с определенными трудностями. Законом предусмотрены штрафы за нарушение указанных правил: за первый случай – в размере 1 тысячи лари (384 доллара), а за повторные и последующие случаи – в размере 3 тысяч лари (1,5 тысячи долларов). По мнению мэра, ограничение на начальном этапе окажет определенное влияние на сферу экономики и бизнес. Соответственно, было проведено несколько встреч с бизнес-ассоциациями и представителями бизнес-сектора, на которых обсуждались детали законопроекта. Как напомнил градоначальник, в час пик в Тбилиси на дорогах фиксируется около 650 тысяч автомобилей, и это число увеличивается. Категория N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн.Категория N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. Категория М3 – транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров, имеющее, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, максимальная масса которого превышает 5 тонн. За первый квартал 2023 года число легковых автомобилей в Грузии выросло на 2,8%. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, сакребуло тбилиси