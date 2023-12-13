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Бюджет Тбилиси на 2024 год увеличится на 130 млн лари: на что пойдут деньги
Бюджет Тбилиси на 2024 год увеличится на 130 млн лари: на что пойдут деньги
Большая часть средств пойдет на инфраструктурные проекты 13.12.2023, Sputnik Грузия
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тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Бюджет Тбилиси на следующий год увеличится на 130 млн лари и составит 1 млрд 763 млн, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Бюджет столицы на 2024 год утвердит Сакребуло (городское собрание) Тбилиси в конце декабря. На инфраструктурные проекты планируется выделить 547 миллионов 486 тысяч лари, что составляет 31% от общего бюджета. На социальные проекты (здравоохранение) планируется потратить более 507,6 млн лари. Бюджет Тбилиси на 2023 год увеличился на 20 млн 552 тысячи лари и составил 1 миллиард 823 миллиона 624 тысячи лари.Курс лари по отношению к доллару США на 13 декабря составляет 2,6784 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси

Бюджет Тбилиси на 2024 год увеличится на 130 млн лари: на что пойдут деньги

16:39 13.12.2023 (обновлено: 16:47 13.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси и набережную Куры, гора Мтацминда, октябрь 2023
Вид на город Тбилиси и набережную Куры, гора Мтацминда, октябрь 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Большая часть средств пойдет на инфраструктурные проекты
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Бюджет Тбилиси на следующий год увеличится на 130 млн лари и составит 1 млрд 763 млн, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.
Бюджет столицы на 2024 год утвердит Сакребуло (городское собрание) Тбилиси в конце декабря.

"Прежде всего хочу вам сказать, что бюджет Тбилиси увеличивается и, по сравнению с бюджетом 2023 года, он будет на 130 миллионов больше. Объем проекта бюджета на 2024 год составляет 1,763 млрд лари. Среди них специальный капитальный трансферт из государственного бюджета – 500 миллионов лари", – заявил Каладзе.

На инфраструктурные проекты планируется выделить 547 миллионов 486 тысяч лари, что составляет 31% от общего бюджета. На социальные проекты (здравоохранение) планируется потратить более 507,6 млн лари.
Бюджет Тбилиси на 2023 год увеличился на 20 млн 552 тысячи лари и составил 1 миллиард 823 миллиона 624 тысячи лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 13 декабря составляет 2,6784 GEL/$1.
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