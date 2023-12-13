https://sputnik-georgia.ru/20231213/byudzhet-tbilisi-na-2024-goda-uvelichitsya-na-130-mln-lari-na-chto-poydut-dengi-284922037.html

Бюджет Тбилиси на 2024 год увеличится на 130 млн лари: на что пойдут деньги

Бюджет Тбилиси на 2024 год увеличится на 130 млн лари: на что пойдут деньги

Большая часть средств пойдет на инфраструктурные проекты 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T16:39+0400

2023-12-13T16:39+0400

2023-12-13T16:47+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283818372_0:189:3304:2048_1920x0_80_0_0_de2bba5582a0838a4621eac41e23e53f.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Бюджет Тбилиси на следующий год увеличится на 130 млн лари и составит 1 млрд 763 млн, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Бюджет столицы на 2024 год утвердит Сакребуло (городское собрание) Тбилиси в конце декабря. На инфраструктурные проекты планируется выделить 547 миллионов 486 тысяч лари, что составляет 31% от общего бюджета. На социальные проекты (здравоохранение) планируется потратить более 507,6 млн лари. Бюджет Тбилиси на 2023 год увеличился на 20 млн 552 тысячи лари и составил 1 миллиард 823 миллиона 624 тысячи лари.Курс лари по отношению к доллару США на 13 декабря составляет 2,6784 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси