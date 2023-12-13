https://sputnik-georgia.ru/20231213/chernyy-lev-v-gostyakh-sygraet-s-valiytsami-v-ramkakh-kubka-vyzova-po-regbi-284924339.html

"Черный лев" в гостях сыграет с валийцами в рамках Кубка вызова по регби

"Черный лев" в гостях сыграет с валийцами в рамках Кубка вызова по регби

В Кубке вызова принимают участие команды из трех чемпионатов 13.12.2023, Sputnik Грузия

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" отправилась в Уэльс, где 15 декабря в рамках второго раунда Кубка вызова сыграет против "Скарлетс" в валлийском городе Хланехли, сообщает Союз регби Грузии. Грузинская команда впервые принимает участие в турнире и получила специальное приглашение от организаторов. В Кубке вызова принимают участие команды из трех чемпионатов: Премьер-Лиги, Про14 (команды Ирландии, Шотландии, Уэльса, Италии и ЮАР) и То14 (чемпионат Франции). Встреча начнется в 23:55 по тбилисскому времени. Команда Левана Маисашвили отправилась в Уэльс с потерями – Георгий Квеселадзе, Илия Спандерашвили и Михаил Бабунашвили пропустят игру из-за травм, полученных в матче первого тура против "Глостера". Во встрече первого раунда Кубка вызова "Черный лев" принимал в Тбилиси английский "Глостер" и в напряженной борьбе проиграл со счетом 10:15. Команда под руководством Левана Маисашвили, помимо "Глостера" и "Скарлетс", встретится с "Клермоном" (Франция), "Кастр" (Франция) и "Эдинбургом" (Шотландия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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