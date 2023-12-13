https://sputnik-georgia.ru/20231213/fabrika-priglashaet-gostey-i-zhiteley-tbilisi-na-rozhdestvenskuyu-yarmarku-284846196.html

Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на рождественскую ярмарку

Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на рождественскую ярмарку

Гостей мероприятия ждут интересные изделия ручной работы, а также традиционные рождественские лакомства 13.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Традиционная рождественская ярмарка пройдет в тбилисском многофункциональном арт-центре Fabrika 23-24 декабря. "Ждем взрослых с детьми и детей со взрослыми – тех, кто больше всего любит это время года и хочет этой эмоцией поделиться с важными людьми", – отмечают организаторы.На ярмарке будут представлены изделия ручной работы, а также лакомства: горячий шоколад, жареные каштаны и ароматный глинтвейн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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