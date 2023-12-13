Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231213/fabrika-priglashaet-gostey-i-zhiteley-tbilisi-na-rozhdestvenskuyu-yarmarku-284846196.html
Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на рождественскую ярмарку
Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на рождественскую ярмарку
Гостей мероприятия ждут интересные изделия ручной работы, а также традиционные рождественские лакомства 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T11:01+0400
2023-12-13T12:05+0400
новости
общество
тбилиси
грузия
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263392976_0:292:3032:1998_1920x0_80_0_0_16748589baf18d87b4df39ba665b4cb1.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Традиционная рождественская ярмарка пройдет в тбилисском многофункциональном арт-центре Fabrika 23-24 декабря. "Ждем взрослых с детьми и детей со взрослыми – тех, кто больше всего любит это время года и хочет этой эмоцией поделиться с важными людьми", – отмечают организаторы.На ярмарке будут представлены изделия ручной работы, а также лакомства: горячий шоколад, жареные каштаны и ароматный глинтвейн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263392976_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_95078152400ca1dc5fba31c5938b27d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, общество, тбилиси, грузия, новый год
новости, общество, тбилиси, грузия, новый год

Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на рождественскую ярмарку

11:01 13.12.2023 (обновлено: 12:05 13.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerНовогодние украшения и аксессуары. Новогодняя деревня и ярмарка в парке Деда Эна
Новогодние украшения и аксессуары. Новогодняя деревня и ярмарка в парке Деда Эна - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Гостей мероприятия ждут интересные изделия ручной работы, а также традиционные рождественские лакомства
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Традиционная рождественская ярмарка пройдет в тбилисском многофункциональном арт-центре Fabrika 23-24 декабря.
"Ждем взрослых с детьми и детей со взрослыми – тех, кто больше всего любит это время года и хочет этой эмоцией поделиться с важными людьми", – отмечают организаторы.
© photo: Sputnik / StringerЕлки и елочные игрушки в витрине магазина. Новогодние украшения в столице Грузии
Елки и елочные игрушки в витрине магазина. Новогодние украшения в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2023
Елки и елочные игрушки в витрине магазина. Новогодние украшения в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На ярмарке будут представлены изделия ручной работы, а также лакомства: горячий шоколад, жареные каштаны и ароматный глинтвейн.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0