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Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на рождественскую ярмарку
Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на рождественскую ярмарку
Гостей мероприятия ждут интересные изделия ручной работы, а также традиционные рождественские лакомства 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T11:01+0400
2023-12-13T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Традиционная рождественская ярмарка пройдет в тбилисском многофункциональном арт-центре Fabrika 23-24 декабря. "Ждем взрослых с детьми и детей со взрослыми – тех, кто больше всего любит это время года и хочет этой эмоцией поделиться с важными людьми", – отмечают организаторы.На ярмарке будут представлены изделия ручной работы, а также лакомства: горячий шоколад, жареные каштаны и ароматный глинтвейн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, тбилиси, грузия, новый год
Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на рождественскую ярмарку
11:01 13.12.2023 (обновлено: 12:05 13.12.2023)
Гостей мероприятия ждут интересные изделия ручной работы, а также традиционные рождественские лакомства
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Традиционная рождественская ярмарка пройдет в тбилисском многофункциональном арт-центре Fabrika 23-24 декабря.
"Ждем взрослых с детьми и детей со взрослыми – тех, кто больше всего любит это время года и хочет этой эмоцией поделиться с важными людьми", – отмечают организаторы.
На ярмарке будут представлены изделия ручной работы, а также лакомства: горячий шоколад, жареные каштаны и ароматный глинтвейн.