https://sputnik-georgia.ru/20231213/gde-v-tbilisi-otmetyat-novogodnie-prazdniki--otvet-mera-284925931.html

Где в Тбилиси отметят новогодние праздники – ответ мэра

Где в Тбилиси отметят новогодние праздники – ответ мэра

Концерты, ярмарки и мастер-классы ждут гостей Новогодних деревень в Тбилиси 13.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новогодние деревни в Тбилиси откроются 16 декабря на площади Орбелиани и парке Деда Эна, сказал столичный мэр Каха Каладзе. Мэр Тбилиси пригласил всех на церемонию зажжения главной елки страны 15 декабря в 20:00, отметив, что пришедших ждет интересное и разнообразное зрелище. В этом году новогодние мероприятия пройдут под лозунгом "Тбилиси – европейский город".В Новогодних деревнях на площади Орбелиани и в парке Деда Эна дети смогут увидеть дом грузинского Деда Мороза – Товлис Бабуа, мастерскую эльфов и покататься на аттракционах. В этот же период там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же будут обустроены фотозоны, каток, пройдут мастер-классы и театральные постановки. Во второй половине дня в Новогодней деревне будут организованы музыкальные вечера различных коллективов и исполнителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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