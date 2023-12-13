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Где в Тбилиси отметят новогодние праздники – ответ мэра
Где в Тбилиси отметят новогодние праздники – ответ мэра
Концерты, ярмарки и мастер-классы ждут гостей Новогодних деревень в Тбилиси 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T19:17+0400
2023-12-13T19:17+0400
2023-12-13T19:33+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новогодние деревни в Тбилиси откроются 16 декабря на площади Орбелиани и парке Деда Эна, сказал столичный мэр Каха Каладзе. Мэр Тбилиси пригласил всех на церемонию зажжения главной елки страны 15 декабря в 20:00, отметив, что пришедших ждет интересное и разнообразное зрелище. В этом году новогодние мероприятия пройдут под лозунгом "Тбилиси – европейский город".В Новогодних деревнях на площади Орбелиани и в парке Деда Эна дети смогут увидеть дом грузинского Деда Мороза – Товлис Бабуа, мастерскую эльфов и покататься на аттракционах. В этот же период там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же будут обустроены фотозоны, каток, пройдут мастер-классы и театральные постановки. Во второй половине дня в Новогодней деревне будут организованы музыкальные вечера различных коллективов и исполнителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Где в Тбилиси отметят новогодние праздники – ответ мэра
19:17 13.12.2023 (обновлено: 19:33 13.12.2023)
Концерты, ярмарки и мастер-классы ждут гостей Новогодних деревень в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новогодние деревни в Тбилиси откроются 16 декабря на площади Орбелиани и парке Деда Эна, сказал столичный мэр Каха Каладзе.
Мэр Тбилиси пригласил всех на церемонию зажжения главной елки страны 15 декабря в 20:00, отметив, что пришедших ждет интересное и разнообразное зрелище. В этом году новогодние мероприятия пройдут под лозунгом "Тбилиси – европейский город".
"В 20:00 ждем всех вас на проспекте Руставели перед зданием парламента. У всех нас будет возможность зажечь главную елку страны и вместе загадать желания. Приходите с детьми и внуками, вас ждет приятный вечер", – сказал мэр Тбилиси.
В Новогодних деревнях на площади Орбелиани и в парке Деда Эна дети смогут увидеть дом грузинского Деда Мороза – Товлис Бабуа, мастерскую эльфов и покататься на аттракционах.
"Всего нас ждет 23 волшебных, веселых, полных эмоций новогодних вечера", – отметил мэр.
В этот же период там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же будут обустроены фотозоны, каток, пройдут мастер-классы и театральные постановки.
Во второй половине дня в Новогодней деревне будут организованы музыкальные вечера различных коллективов и исполнителей.