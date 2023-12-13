Как выглядит самый высокий флагшток в Тбилиси – фото
В спальном районе Варкетили появилась новая городская достопримечательность.
В спальном районе Варкетили появилась новая городская достопримечательность.
Теперь и этому району на окраине Тбилиси есть чем похвастаться.
Теперь и этому району на окраине Тбилиси есть чем похвастаться.
Ведь теперь здесь расположен самый высокий флагшток в столице Грузии.
Ведь теперь здесь расположен самый высокий флагшток в столице Грузии.
Его высота 55 метров. До этого высота самого большого флагштока составляла 40 с лишним метров.
Его высота 55 метров. До этого высота самого большого флагштока составляла 40 с лишним метров.
Жителям окрестных домов далеко ходить не надо – развевающийся на ветру флаг видно из их окон.
Жителям окрестных домов далеко ходить не надо – развевающийся на ветру флаг видно из их окон.
Но и тем, кто живет не так близко, новую достопримечательность хорошо видно с большого расстояния.
Но и тем, кто живет не так близко, новую достопримечательность хорошо видно с большого расстояния.
Кстати, территорию вокруг флагштока облагородят и разместят тут зону отдыха. Работы по благоустройству территории завершатся в 2024 году.
Кстати, территорию вокруг флагштока облагородят и разместят тут зону отдыха. Работы по благоустройству территории завершатся в 2024 году.
В Грузии любят флаг страны. На фото – государственный символ развевается на флагштоке на площади Европы.
В Грузии любят флаг страны. На фото – государственный символ развевается на флагштоке на площади Европы.
А это флаг Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели.
А это флаг Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели.
Часто флаг Грузии используется участниками различных акций.
Часто флаг Грузии используется участниками различных акций.
С флагом Грузии даже ездят по городу.
С флагом Грузии даже ездят по городу.
А местные модельеры стали делать вот такую дизайнерскую обувь.
А местные модельеры стали делать вот такую дизайнерскую обувь.
Так государственный флаг развевается над Дворцом церемоний, бывшим дворцом президента Грузии.
Так государственный флаг развевается над Дворцом церемоний, бывшим дворцом президента Грузии.
И над Черным морем реет флаг Грузии.
И над Черным морем реет флаг Грузии.
Для того, чтобы носить с собой флаг, флагшток конечно не нужен. Главное – любовь к родине.
Для того, чтобы носить с собой флаг, флагшток конечно не нужен. Главное – любовь к родине.