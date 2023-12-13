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Как выглядит самый высокий флагшток в Тбилиси – фото
Как выглядит самый высокий флагшток в Тбилиси – фото
Теперь столица Грузии может похвастаться новой достопримечательностью, причем расположена она далеко не в центре города 13.12.2023, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит самый высокий флагшток столицы страны.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, тбилиси, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, тбилиси, фото

Как выглядит самый высокий флагшток в Тбилиси – фото

19:32 13.12.2023 (обновлено: 19:36 13.12.2023)
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Теперь столица Грузии может похвастаться новой достопримечательностью, причем расположена она далеко не в центре города
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит самый высокий флагшток столицы страны.
© photo: Sputnik / Stringer

В спальном районе Варкетили появилась новая городская достопримечательность.

В спальном районе Варкетили появилась новая городская достопримечательность. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В спальном районе Варкетили появилась новая городская достопримечательность.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь и этому району на окраине Тбилиси есть чем похвастаться.

Теперь и этому району на окраине Тбилиси есть чем похвастаться. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь и этому району на окраине Тбилиси есть чем похвастаться.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь теперь здесь расположен самый высокий флагшток в столице Грузии.

Ведь теперь здесь расположен самый высокий флагшток в столице Грузии. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь теперь здесь расположен самый высокий флагшток в столице Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Его высота 55 метров. До этого высота самого большого флагштока составляла 40 с лишним метров.

Его высота 55 метров. До этого высота самого большого флагштока составляла 40 с лишним метров. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Его высота 55 метров. До этого высота самого большого флагштока составляла 40 с лишним метров.

© photo: Sputnik / Stringer

Жителям окрестных домов далеко ходить не надо – развевающийся на ветру флаг видно из их окон.

Жителям окрестных домов далеко ходить не надо – развевающийся на ветру флаг видно из их окон. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Жителям окрестных домов далеко ходить не надо – развевающийся на ветру флаг видно из их окон.

© photo: Sputnik / Stringer

Но и тем, кто живет не так близко, новую достопримечательность хорошо видно с большого расстояния.

Но и тем, кто живет не так близко, новую достопримечательность хорошо видно с большого расстояния. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но и тем, кто живет не так близко, новую достопримечательность хорошо видно с большого расстояния.

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, территорию вокруг флагштока облагородят и разместят тут зону отдыха. Работы по благоустройству территории завершатся в 2024 году.

Кстати, территорию вокруг флагштока облагородят и разместят тут зону отдыха. Работы по благоустройству территории завершатся в 2024 году. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, территорию вокруг флагштока облагородят и разместят тут зону отдыха. Работы по благоустройству территории завершатся в 2024 году.

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии любят флаг страны. На фото – государственный символ развевается на флагштоке на площади Европы.

В Грузии любят флаг страны. На фото – государственный символ развевается на флагштоке на площади Европы. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии любят флаг страны. На фото – государственный символ развевается на флагштоке на площади Европы.

© photo: Sputnik / Stringer

А это флаг Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели.

А это флаг Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

А это флаг Грузии у здания парламента страны на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Часто флаг Грузии используется участниками различных акций.

Часто флаг Грузии используется участниками различных акций. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Часто флаг Грузии используется участниками различных акций.

© photo: Sputnik / Stringer

С флагом Грузии даже ездят по городу.

С флагом Грузии даже ездят по городу. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

С флагом Грузии даже ездят по городу.

© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

А местные модельеры стали делать вот такую дизайнерскую обувь.

А местные модельеры стали делать вот такую дизайнерскую обувь. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк

А местные модельеры стали делать вот такую дизайнерскую обувь.

© photo: Sputnik / Stringer

Так государственный флаг развевается над Дворцом церемоний, бывшим дворцом президента Грузии.

Так государственный флаг развевается над Дворцом церемоний, бывшим дворцом президента Грузии. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Так государственный флаг развевается над Дворцом церемоний, бывшим дворцом президента Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

И над Черным морем реет флаг Грузии.

И над Черным морем реет флаг Грузии. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

И над Черным морем реет флаг Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Для того, чтобы носить с собой флаг, флагшток конечно не нужен. Главное – любовь к родине.

Для того, чтобы носить с собой флаг, флагшток конечно не нужен. Главное – любовь к родине. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Для того, чтобы носить с собой флаг, флагшток конечно не нужен. Главное – любовь к родине.

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