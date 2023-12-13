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Кварацхелия сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
Кварацхелия сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
Неаполитанцы заняли второе место в группе С с 10 очками 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T12:32+0400
2023-12-13T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Итальянский футбольный клуб "Наполи", в составе которого играет Хвича Кварацхелия, без особых усилий обыграл в последнем матче группового этапа лиги чемпионов "Брагу" со счетом 2:0 и вышел в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА. Неаполитанцы заняли второе место в группе С с 10 очками. На первом – мадридский "Реал", который не проиграл ни одной из шести встреч. Португальцы атаковали с первых минут, но открыли счет на 9-й минуте неаполитанцы – после паса Джованни Ди Лоренцо защитник "Браги" Сердар Саатчи переправил мяч в свои ворота. На 33-й минуте Кварацхелия развил голевую атаку "Наполи" – передача на Натана, защитник увидел в штрафной Виктора Осимхена, и счет стал 2:0. Во втором тайме возможность отличиться имел уже и сам Кварацхелия, но вратарь "Браги" блокировал удар. Жеребьевка 1/8 финала, на которой определится соперник "Наполи", состоится в понедельник, 18 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, уефа, футбол
Кварацхелия сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов
12:32 13.12.2023 (обновлено: 13:15 13.12.2023)
Неаполитанцы заняли второе место в группе С с 10 очками
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Итальянский футбольный клуб "Наполи", в составе которого играет Хвича Кварацхелия, без особых усилий обыграл в последнем матче группового этапа лиги чемпионов "Брагу" со счетом 2:0 и вышел в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА.
Неаполитанцы заняли второе место в группе С с 10 очками. На первом – мадридский "Реал", который не проиграл ни одной из шести встреч.
Португальцы атаковали с первых минут, но открыли счет на 9-й минуте неаполитанцы – после паса Джованни Ди Лоренцо защитник "Браги" Сердар Саатчи переправил мяч в свои ворота.
На 33-й минуте Кварацхелия развил голевую атаку "Наполи" – передача на Натана, защитник увидел в штрафной Виктора Осимхена, и счет стал 2:0.
Во втором тайме возможность отличиться имел уже и сам Кварацхелия, но вратарь "Браги" блокировал удар.
"Это первая домашняя победа после длительного перерыва. Рассчитываю продолжить прогресс в Серии А во время матча с "Кальяри". Сейчас мы сосредоточимся на матче против сардинцев, потому что турнирную ситуацию в чемпионате нужно исправлять", – рассказал главный тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри после матча.
Жеребьевка 1/8 финала, на которой определится соперник "Наполи", состоится в понедельник, 18 декабря.