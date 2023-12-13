https://sputnik-georgia.ru/20231213/narodnye-primety-na-naumov-den-2023-chto-nelzya-delat-14-dekabrya-284922450.html

Народные приметы на Наумов день 2023: что нельзя делать 14 декабря?

Народные приметы на Наумов день 2023: что нельзя делать 14 декабря?

Православная церковь 14 декабря поминает пророка Наума, одного из 12 малых пророков, который жил в VII веке до Рождества Христова 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T17:07+0400

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справки

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Праздник в народном календаре называется Наумов день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Наумов день и какие приметы связаны с 14 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Наумов день хвалиться своими знаниями или хвалить кого-либо за интеллектуальные способности – это приведет к ухудшению способностей. В Наумов день нельзя разбрасывать книги или оставлять их открытыми – по приметам можно лишиться своих знаний. Нельзя смотреть 14 декабря в глаза, когда даете взаймы или помогаете нищему – это плохая примета, можно оказаться на их месте. По народным приметам нельзя в Наумов день выходить поздно вечером из дома – возможен несчастный случай. Народные приметы Ожидается ненастная погода, если снег в Наумов день идет плотными хлопьями, а если на небе 14 декабря звезды переливаются – это верная примета, что будет вьюга. По народным приметам сильно похолодает, если облака в Наумов день плывут по небу низко, а если 14 декабря слышен глухой собачий лай – значит ожидается снегопад. Мороз усилится, если в Наумов день поднимется северный ветер, а если 14 декабря вокруг Луны красноватый круг – это примета, предвещающая снегопад. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки