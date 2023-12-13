https://sputnik-georgia.ru/20231213/nas-gorko-obmanuli--glava-parlamenta-gruzii-o-zakone-ob-inoagentakh-284923429.html
Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах"
Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах"
В Грузии хотели принять закон "об иноагентах", однако за этим последовали массовые акции протеста, и законопроект отозвали 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T17:37+0400
2023-12-13T17:37+0400
2023-12-13T19:47+0400
грузия
политика
новости
шалва папуашвили
еврокомиссия
совет европы
сша
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282966005_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_c0ea8ce430330e520493ac2c0a9b5a20.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Друзья как в Грузии, так и за ее пределами горько обманули нас, когда распространили абсолютную ложь относительно принятия закона "Об агентах иностранного влияния", в то время как сейчас Евросоюз инициирует аналогичный законопроект, называя его актом защиты демократии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Еврокомиссия продолжает работу над собственным законом, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном ими из-за пределов ЕС. В декабре 2023 года Грузия ожидает получения статуса кандидата в ЕС. Глава грузинского законодательного органа процитировал латинское крылатое выражение: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", отметив, что, к сожалению, иногда некоторые политические группы, организации и даже страны воспринимают себя Юпитером, а грузинский народ – быком. Как отметил главы грузинского законодательного органа, у Евросоюза та же мотивация, что была у Грузии. При этом Папуашвили также заявил, что в Грузии есть несколько неправительственных организаций с иностранным финансированием, которые действуют не в интересах Грузии, а в интересах ее спонсора. "Например, в интересах некоторых стран, чтобы Грузия ввела санкции против России. Не в интересах грузинского народа введение санкций против России. Чьи интересы защищают НПО-мультимиллионеры? Интересы их финансистов!" – отметил Папуашвили.Резонансная инициатива Правящая команда, а также инициаторы законопроекта (представители общественного движения "Сила народа"), которые входят в состав парламентского большинства, в марте 2023 года отозвали законопроекты об агентах иностранного влияния. Решение было принято на фоне акций протеста. Правящая партия и авторы законопроекта (общественное движение "Сила народа") настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282966005_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_10c2404cf8a59cecaaf02a1b4216d3a9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, совет европы, сша, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, совет европы, сша, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах"
17:37 13.12.2023 (обновлено: 19:47 13.12.2023)
В Грузии хотели принять закон "об иноагентах", однако за этим последовали массовые акции протеста, и законопроект отозвали
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Друзья как в Грузии, так и за ее пределами горько обманули нас, когда распространили абсолютную ложь относительно принятия закона "Об агентах иностранного влияния", в то время как сейчас Евросоюз инициирует аналогичный законопроект, называя его актом защиты демократии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Еврокомиссия продолжает работу над собственным законом, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном ими из-за пределов ЕС. В декабре 2023 года Грузия ожидает получения статуса кандидата в ЕС.
"Прошло время и, я думаю, население очень хорошо увидело, как наши внутренние или внешние друзья горько обманули нас, когда распространили абсолютную ложь. Американский закон они называли российским законом", – заявил Папуашвили.
Глава грузинского законодательного органа процитировал латинское крылатое выражение: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", отметив, что, к сожалению, иногда некоторые политические группы, организации и даже страны воспринимают себя Юпитером, а грузинский народ – быком.
"В конечном счете это ирония судьбы. То, что мы видим, как разные страны инициируют такие законы и действуют в том числе. ЕС инициирует законопроект в том же духе и по содержанию, который был инициирован в Грузии, и называет его актом защиты демократии", – заявил Папуашвили.
Как отметил главы грузинского законодательного органа, у Евросоюза та же мотивация, что была у Грузии.
"Что касается самого этого проекта, в этом и есть ирония судьбы. Вы знаете, что это инициировано как директива ЕС. Мы подождем, они примут эту директиву, и тогда, я думаю, они потребуют от нас принять ее. И тогда мы действительно иронично улыбнемся, когда эта тема возвратится к нам в виде директивы, и от нас попребуют принять такой закон", – отметил он.
При этом Папуашвили также заявил, что в Грузии есть несколько неправительственных организаций с иностранным финансированием, которые действуют не в интересах Грузии, а в интересах ее спонсора.
"Например, в интересах некоторых стран, чтобы Грузия ввела санкции против России. Не в интересах грузинского народа введение санкций против России. Чьи интересы защищают НПО-мультимиллионеры? Интересы их финансистов!" – отметил Папуашвили.
Правящая команда, а также инициаторы законопроекта (представители общественного движения "Сила народа"), которые входят в состав парламентского большинства, в марте 2023 года отозвали законопроекты об агентах иностранного влияния. Решение было принято на фоне акций протеста.
Правящая партия и авторы законопроекта (общественное движение "Сила народа") настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.