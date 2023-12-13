https://sputnik-georgia.ru/20231213/nas-gorko-obmanuli--glava-parlamenta-gruzii-o-zakone-ob-inoagentakh-284923429.html

Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах"

Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах"

В Грузии хотели принять закон "об иноагентах", однако за этим последовали массовые акции протеста, и законопроект отозвали 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T17:37+0400

2023-12-13T17:37+0400

2023-12-13T19:47+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Друзья как в Грузии, так и за ее пределами горько обманули нас, когда распространили абсолютную ложь относительно принятия закона "Об агентах иностранного влияния", в то время как сейчас Евросоюз инициирует аналогичный законопроект, называя его актом защиты демократии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Еврокомиссия продолжает работу над собственным законом, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном ими из-за пределов ЕС. В декабре 2023 года Грузия ожидает получения статуса кандидата в ЕС. Глава грузинского законодательного органа процитировал латинское крылатое выражение: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", отметив, что, к сожалению, иногда некоторые политические группы, организации и даже страны воспринимают себя Юпитером, а грузинский народ – быком. Как отметил главы грузинского законодательного органа, у Евросоюза та же мотивация, что была у Грузии. При этом Папуашвили также заявил, что в Грузии есть несколько неправительственных организаций с иностранным финансированием, которые действуют не в интересах Грузии, а в интересах ее спонсора. "Например, в интересах некоторых стран, чтобы Грузия ввела санкции против России. Не в интересах грузинского народа введение санкций против России. Чьи интересы защищают НПО-мультимиллионеры? Интересы их финансистов!" – отметил Папуашвили.Резонансная инициатива Правящая команда, а также инициаторы законопроекта (представители общественного движения "Сила народа"), которые входят в состав парламентского большинства, в марте 2023 года отозвали законопроекты об агентах иностранного влияния. Решение было принято на фоне акций протеста. Правящая партия и авторы законопроекта (общественное движение "Сила народа") настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, совет европы, сша, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах